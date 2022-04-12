وجهت شرطة ولاية بنسلفانيا تهماً جنائية لرجل أمريكي علّق ملصقات ساخرة ضد الرئيس جو بايدن على مضخات البنزين في محطات الوقود.

واتهمت السلطات الأمريكية ريتشارد غلازوسكي (54 عاماً) بـ"مقاومة الاعتقال"، وارتكاب جرائم موجزة تتعلق بالسلوك المخل للنظام والمضايقة والفساد الإجرامي.

وقالت الشرطة إنها اعتقلت المتهم في ساحة انتظار للسيارات، وإنه تعرض "لإصابات ذاتية" استدعت نقله إلى المستشفى.

وأشارت الشرطة إلى أن غلازوسكي لصق المنشورات بمادة قوية.

وتلوم الملصقات التي نشرت في العديد من محطات الوقود الرئيس الأمريكي جو بايدن على ارتفاع أسعار البنزين.