سياسة
3 دقيقة قراءة
"ميتا" تختبر بيع سلع افتراضية في عالم ميتافيرس
من المقرر أن تمنح مجموعة "ميتا" منشئي المحتوى الفرصة لبيع عناصر افتراضية لمستخدمي "هورايزون وورلدس"، منصتها الرئيسية في عالم ميتافيرس.
"ميتا" تختبر بيع سلع افتراضية في عالم ميتافيرس
يتكون عالم ميتافيرس من مجموعة من الأكوان المتوازية، يوصَل إليها بشكل أساسي من خلال منصات الواقع المعزز والافتراضية.         / AA
12 أبريل 2022

ستمنح مجموعة "ميتا" (فيسبوك وإنستغرام) منشئي المحتوى الفرصة لبيع عناصر افتراضية لمستخدمي "هورايزون وورلدس"، منصتها الرئيسية في عالم ميتافيرس، وفقاً لبيان نُشر الاثنين.

وأوضحت المجموعة التي يقع مقرها في كاليفورنيا أن "في إمكان شخص ما، على سبيل المثال، صنع وبيع إكسسوارات لعالم يتعلق بالموضة أو توفير ولوج مدفوع إلى جزء آخر من عالم ما".

ويتكون عالم ميتافيرس الذي تصفه "ميتا" وشركات أخرى بأنه مستقبل الإنترنت، من مجموعة من الأكوان المتوازية، يوصَل إليها بشكل أساسي من خلال منصات الواقع المعزز والافتراضية.

وهو موجود حالياً بطريقة مبسطة على شكل ألعاب فيديو (من مثل "رو بلوكس" و"فورتنايت" و"ماينكرافت") ومنصات اجتماعية ("هورايزون وورلدس" و"في آر تشات")، حيث يجتمع الناس ليس فقط للعب، ولكن أيضاً للتفاعل والمشاركة في أنشطة.

وتركّز "ميتا" جهودها على المساهمة في تعزيز عالم ميتافيرس، وبذلك تسعى الشركة التي يعتمد دخلها بشكل كبير على الإعلانات المستهدفة الواسعة النطاق، إلى احتلال موقع بارز في المعركة المقبلة لاستقطاب المستخدمين.

وتعمل المجموعة العملاقة في مجال الشبكات الاجتماعية على جذب منشئي المحتوى القادرين بدورهم على جذب مستخدمين جدد.

وسبق أن أطلقت "ميتا" في تشرين الأول/أكتوبر صندوقًا بقيمة عشرة ملايين دولار لمنشئي المحتوى على "هورايزون " إذ بات فيه أكثر من عشرة آلاف "عالم" مختلف، وفقًا للشركة.

وأضاف بيان المجموعة "نطلق اليوم اختباراً مع حفنة من منشئي المحتوى لمعرفة آرائهم في التجربة، لكنّ هذه الأدوات تمثل خطوات نحو رؤيتنا الطويلة المدى للميتافيرس، فيمكن لمنشئي المحتوى كسب لقمة العيش ويمكن للأشخاص شراء السلع والخدمات والتجارب الرقمية".

وتعتزم الشركة أيضاً اختبار مكافآت لمنشئي المحتوى الذين يتوصلون إلى تحقيق أهداف معينة مثل "بناء عوالم يقضي فيها المستخدمون معظم الوقت".

وأوضحت "ميتا" أن هذه المكافآت "ستكون معفاة من الرسوم وستُدفع بالكامل" لمنشئي المحتوى، على عكس الإيرادات من العناصر الافتراضية، التي تتقاضى الشركة عمولة منها.

ويبلغ عدد مستخدمي "هورايزون وورلدس" أكثر من 300 ألف في الولايات المتحدة وكندا، وفقاً لمقال نشره الموقع المتخصص "ذي فيرج" في شباط/فبراير.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us