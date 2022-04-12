سياسة
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تركيا.. ارتفاع مؤشر الإنتاج الصناعي 4.4% في فبراير
أعلنت هيئة الإحصاء التركية ارتفاع مؤشر الإنتاج الصناعي في تركيا، خلال شهر فبراير/شباط الماضي بنسبة 4.4%، و13.3 على أساس سنوي.
تركيا.. ارتفاع مؤشر الإنتاج الصناعي 4.4% في فبراير
صعد مؤشر قطاع التعدين والمناجم الفرعي بنسبة 16.1%- أرشيفية / AA
12 أبريل 2022

ارتفع مؤشر الإنتاج الصناعي في تركيا خلال شهر فبراير/شباط الماضي 4.4%، و13.3 على أساس سنوي.

جاء ذلك، وفق أحدث معطيات أعلنتها هيئة الإحصاء التركية الثلاثاء إذ سجل مؤشر الإنتاج الصناعي في فبراير/شباط زيادة بنسبة 13.3% مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي.

وعلى أساس سنوي، صعد مؤشر قطاع التعدين والمناجم الفرعي بنسبة 16.1%، والصناعات التحويلية 14.4%، وإنتاج وتوزيع الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء بنسبة 4.9%.

ومؤشر الإنتاج الصناعي هو مؤشر يقيس إجمالي حجم الإنتاج الصناعي في الدولة، بغض النظر عن قيمته السعرية، ويعتبر مؤشراً رائداً للناتج المحلي الإجمالي.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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