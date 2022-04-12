سياسة
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بوتين: عملية أوكرانيا ستحقق أهدافها وعزل روسيا عن العالم مستحيل
شدّد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، على أن العملية العسكرية التي تشنّها قواته ضد أوكرانيا "ستحقق مهامها وأهدافها دون أي شك"، معتبراً أن المحاولات الغربية لعزل روسيا عن العالم "أمر مستحيل".
بوتين: عملية أوكرانيا ستحقق أهدافها وعزل روسيا عن العالم مستحيل
 أشاد بوتين بأداء الجيش الروسي في أوكرانيا مشدداً أن العملية العسكرية ستحقق أهدافها بلا أي شك.  / AFP
12 أبريل 2022

شدّد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الثلاثاء، على أن العملية العسكرية التي تشنّها قواته ضد أوكرانيا "ستحقق مهامها وأهدافها دون أي شك"، معتبراً أن المحاولات الغربية لعزل روسيا عن العالم "أمر مستحيل".

جاء ذلك خلال زيارة أجراها بوتين إلى مطار "فوستوتشني" الفضائي، في مقاطعة آمور شرقي روسيا بمناسبة يوم الفضاء الذي الموافق اليوم 12 أبريل/نيسان، حسبما نقل موقع "روسيا اليوم".

وقال: "العمليات العسكرية في أوكرانيا تشكل حماية لروسيا وليس لدينا خيار آخر، ولا يمكن عزل روسيا عن العالم"، في إشارة إلى العقوبات الدولية المفروضة على موسكو والدعوات الرامية لمقاطعة مصادر الطاقة الروسية.

واعتبر الرئيس الروسي أن أهداف العملية العسكرية في أوكرانيا "مفهومة تماماً وتحمل أهدافاً نبيلة"، وفق تصريحه.

وأضاف: "هدفنا الرئيسي مساعدة شعب دونباس الذي اعترفنا به، لذلك اضطررنا إلى ذلك لأن سلطات كييف بتشجيع من الغرب، رفضت الامتثال لاتفاقات مينسك الهادفة إلى حل سلمي لقضية دونباس".

وأشار بوتين إلى أن أوكرانيا "بدأت تتحول إلى موطئ قدم مناهض لروسيا"، فيما أشاد بأداء الجيش الروسي في أوكرانيا.

وأردف: "يشارك ضباطنا اليوم في العملية العسكرية الخاصة في دونباس بأوكرانيا، وهم يقدمون المساعدة لجمهوريتي لوغانسك ودونباس الشعبيتين، ويتصرفون بشجاعة وكفاءة مهنية وفعالية، ويستخدمون أحدث أنواع الأسلحة التي تتميز بمواصفات فريدة من نوعها، لا مثيل لها".

وفي 24 فبراير/شباط الماضي أطلقت روسيا هجوماً على أوكرانيا تبعه رفض دولي وعقوبات اقتصادية مشددة على موسكو التي تشترط لإنهاء عمليتها، تخلي كييف عن خطط الانضمام إلى كيانات عسكرية والتزام الحياد، وهو ما تعتبره الأخيرة "تدخلاً في سيادتها".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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