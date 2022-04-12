أعلنت النيابة العامة الأوكرانية الثلاثاء، العثور على جثث ستة أشخاص قُتلوا بالرصاص في قبو بضاحية كييف الشرقية، التي انسحب منها الجيش الروسي نهاية مارس/آذار، فيما حمّل عمدة ماريوبول المحاصرة، القوات الروسية مسؤولية مقتل أكثر من 10 آلاف مدني منذ بدء الحرب.

وقالت النيابة: "عُثر على جثث ستة مدنيين تحمل إصابات بالرصاص في قبو منزل"، وأرفقت ببيانها صور الجثث.

وأضافت أنه "وفقاً للعناصر الأولى من التحقيق، قتل عسكريو روسيا الاتحادية مدنيين في قرية شيفتشينكوفو في منطقة بروفاري قرب كييف".

وأعلنت السلطات الأوكرانية في الأيام الأخيرة العثور على مئات من جثث المدنيين في مناطق بمحيط كييف بينها بوتشا وإيربين، بعد انسحاب القوات الروسية من ضواحي العاصمة.

بدوره حمّل عمدة مدينة ماريوبول الأوكرانية فاديم بويشينكو، القوات الروسية مسؤولية مقتل أكثر من 10 آلاف مدني في المدينة منذ بدء العملية العسكرية الروسية.

وقال إن الجثث مغطاة بالسجاد في شوارع ماريوبول، متهماً القوات الروسية بعرقلة وصول القوافل الإنسانية إلى المدينة لأسابيع "من أجل إخفاء المذبحة التي ارتكبتها في المدينة"، وفق وكالة أسوشيتيد برس.

وأضاف بويشينكو أن عدد القتلى في مدينة ماريوبول الساحلية وحدها "قد يتجاوز 20 ألف شخص"، أي ضعف المعلن.

والاثنين أعلنت كتيبة العمليات الخاصة الأوكرانية "آزوف" أن القوات الروسية ألقت مادة سامة مجهولة على الجيش الأوكراني والمدنيين في ماريوبول باستخدام طائرة مسيرة.

وأكدت الكتيبة في بيان رصد فشل تنفُّسي لدى المصابين إثر الهجوم الذي وقع في ساعات المساء، وأن البحث ما زال جارياً في آثار المادة السامة.

على جانب آخر أعلنت وزارة الدفاع الروسية الثلاثاء، استهداف حظيرة طائرات في مدينة كميلنيتسكايي وسط أوكرانيا، ومخزن أسلحة قرب العاصمة كييف.

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع إيغور كوناشينكوف، إن عملية الاستهداف جرت بواسطة صواريخ عالية الدقة أُطلقت من الجو والبحر.

وأوضح أن الصواريخ الروسية الدقيقة أصابت حظيرة الطائرات ومخزن الأسلحة في كميلنيتسكايي، ومخزناً آخر للأسلحة في منطقة غافريلوفكا قرب كييف.

ولفت إلى تدمير 32 قطعة حربية بينها رادار من أجل توجيه صواريخ "S-300"، ومنظومة صواريخ الدفاع الجوي "Buk M1".

وفي 24 فبراير/شباط الماضي أطلقت روسيا هجوماً على أوكرانيا تبعه رفض دولي وعقوبات اقتصادية مشددة على موسكو، التي تشترط لإنهاء عمليتها تخلّي كييف عن خطط الانضمام إلى كيانات عسكرية والتزام الحياد، وهو ما تعتبره الأخيرة "تدخلاً في سيادتها".