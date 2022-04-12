سياسة
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باريس سان جرمان للبيع والخليفي ينسحب؟.. النادي يوضح
تحدثت تقارير صحفية عن احتمالية عرض نادي باريس سان جيرمان الفرنسي للبيع في الأشهر المقبلة، عقب هزيمته الأخيرة أمام ريال مدريد. من جانبه ينفي الصحفي الإسباني أندرياس راموس العامل في صحيفة "آس"، على لسان النادي صحة الأنباء المتداولة بشأن بيعه.
باريس سان جرمان للبيع والخليفي ينسحب؟.. النادي يوضح
باريس سان جرمان للبيع والخليفي ينسحب؟.. النادي يوضح / AFP
12 أبريل 2022

زعمت تقارير صحفية أن نادي باريس سان جيرمان قد يُعرض للبيع في الأشهر المقبلة عقب الخروج الأوروبي الأخير أمام ريال مدريد.

جاء ذلك حسبما ذكره الصحفي في برنامج "الشيرينجيتو"، إيدو أجييري، الذي أكد أن ملاك النادي فقدوا الأمل في مشروع باريس سان جيرمان.

كما أكد الصحفي أن رئيس النادي ناصر الخليفي، لن يكون في منصبه بعد كأس العالم قطر 2022 والذي يقام في الشتاء القادم.

في المقابل قال الصحفي الإسباني أندرياس راموس العامل في صحيفة "آس"، أن كل الأنباء التي تتداول بشأن بيع النادي في الفترة المقبلة "أنباء غير صحيحة".

وأكد راموس على حسابه بموقع تويتر أن النادي الفرنسي أوضح بشكل صريح أن كل تلك الأنباء "ملفقة".

يذكر أن باريس سان جيرمان كان اقترب من استعادة لقب الدوري الفرنسي بعد الفوز بستة أهداف لهدف على كليرمونت في دوري أبطال أوروبا.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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