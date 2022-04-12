زعمت تقارير صحفية أن نادي باريس سان جيرمان قد يُعرض للبيع في الأشهر المقبلة عقب الخروج الأوروبي الأخير أمام ريال مدريد.

جاء ذلك حسبما ذكره الصحفي في برنامج "الشيرينجيتو"، إيدو أجييري، الذي أكد أن ملاك النادي فقدوا الأمل في مشروع باريس سان جيرمان.

كما أكد الصحفي أن رئيس النادي ناصر الخليفي، لن يكون في منصبه بعد كأس العالم قطر 2022 والذي يقام في الشتاء القادم.

في المقابل قال الصحفي الإسباني أندرياس راموس العامل في صحيفة "آس"، أن كل الأنباء التي تتداول بشأن بيع النادي في الفترة المقبلة "أنباء غير صحيحة".

وأكد راموس على حسابه بموقع تويتر أن النادي الفرنسي أوضح بشكل صريح أن كل تلك الأنباء "ملفقة".

يذكر أن باريس سان جيرمان كان اقترب من استعادة لقب الدوري الفرنسي بعد الفوز بستة أهداف لهدف على كليرمونت في دوري أبطال أوروبا.