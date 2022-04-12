سياسة
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شاهد | إصابة 13 شخصاً في إطلاق نار بمحطة مترو أنفاق بروكلين في نيويورك
نقلت وسائل إعلام محلية، أن عدة أشخاص أصيبوا بالرصاص اليوم الثلاثاء إثر إطلاق نار، في محطة مترو "بروكلين" بمدينة نيويورك الأمريكية، كما عُثر على عبوات ناسفة غير متفجرة بالمكان.
شاهد | إصابة 13 شخصاً في إطلاق نار بمحطة مترو أنفاق بروكلين في نيويورك
  إصابة 13 شخصاً إثر إطلاق نار في مترو “بروكلين” بنيويورك   / AFP
12 أبريل 2022

قالت إدارة الإطفاء بمدينة نيويورك الأمريكية، الثلاثاء، إن عدة أشخاص أصيبوا بطلقات نارية في محطة مترو الأنفاق في حي بروكلين.

وأوضح متحدث باسم إدارة الإطفاء في المدينة، أن رجال الإطفاء الذين استجابوا لتقارير حول تصاعد الدخان في محطة شارع 36 في "سانسيت بارك"، عثروا على عدة أشخاص أصيبوا بطلقات نارية، وفقاً لوكالة "أسوشييتد برس" الأمريكية.

وأكدت الإدارة أنها أرسلت 13 مصاباً على الأقل إلى أقرب مستشفى في المنطقة.

وأشارت إلى أنها عثرت على "عبوات غير منفجرة" في المحطة.

وفي السياق ذاته، أفادت شرطة مدينة نيويورك بأنها تتعامل حالياً مع أنباء عن إصابة أشخاص إما بطلقات نارية وإما انفجار، حسب الوكالة.​​​​​​​

مصدر:TRT عربي - وكالات
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