أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم الثلاثاء تعيين إيهاب جلال مديراً فنيا لمنتخب "الفراعنة"، عقب إنهاء عقد المدرب السابق البرتغالي كارلوس كيروش.

وقال الاتحاد، في بيان نشره عبر حسابه على فيسبوك: "قرر مجلس إدارة الاتحاد في جلسته اليوم الثلاثاء تعيين إيهاب جلال مديراً فنياً لمنتخب مصر الأول خلال المرحلة المقبلة".

وأضاف: "كما قرر المجلس في ذات الجلسة توجيه الشكر إلى البرتغالي نيلو فينجادا، المدير الفني لاتحاد الكرة"، في إشارة إلى إعفائه.

والأحد، قرر اتحاد كرة القدم عدم استمرار كيروش على رأس الجهاز الفني للمنتخب المصري، بعد إخفاقه في قيادة "الفراعنة" للتأهل إلى كأس العالم "قطر 2022".

ولجأ أعضاء مجلس الإدارة إلى التصويت من أجل تحديد هوية المدرب الجديد سواءٌ أمصرياً كان أم أجنبياً، وبعدما استقر الرأي على أن يكون المدرب محلياً، جرت المفاضلة بين مدربين أبرزهم جلال وحسام حسن.

واتفق الاتحاد على استمرار عصام الحضري في منصب مدرب حراس المرمى، ومحمد شوقي في منصب المدرب المساعد، فيما تقرر رحيل ضياء السيد عن الجهاز الفني بعدما كان مساعداً لكيروش.

وقاد جلال عديداً من الفرق المصرية في السنوات الأخيرة وعلى رأسها الزمالك ومصر المقاصة والإسماعيلي وإنبي والمصري، وهو حالياً مدرب بيراميدز.

ووفقاً للروزنامة الدولية، سيكون التحدي المقبل لجلال، خوض التصفيات المؤهلة إلى كأس أمم أفريقيا 2023 المقررة في ساحل العاج خلال الفترة من 14 يونيو/حزيران إلى 14 يوليو/تموز.

وكان البرتغالي كيروش تولى تدريب منتخب مصر في سبتمبر/أيلول الماضي، خلفا للمُقال حسام البدري، وقاده إلى نهائي أمم إفريقيا بالكاميرون، والذي خسره بركلات الترجيح ضد السنغال.

وفشل كيروش في قيادة منتخب مصر إلى المونديال بخسارته بركلات الجزاء الترجيحية (3ـ1) أمام السنغال في مباراة الإياب التي انتهى وقتها الأصلي بفوز زملاء ساديو ماني بهدفٍ وحيد، وهي نفس النتيجة التي انتهى بها لقاء الذهاب بالقاهرة.