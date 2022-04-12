أصيب 51 فلسطينياً، الثلاثاء، بجروح وبحالات اختناق، خلال مواجهات مع الجيش الإسرائيلي، شمالي الضفة الغربية المحتلة.

وقالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني (غير حكومية)، في بيان، إن طواقمها قدمت العلاج لـ51 إصابة خلال المواجهات التي اندلعت في جامعة الخضوري بمدينة طولكرم شمالي الضفة الغربية المحتلة.

وأوضحت أن الإصابات توزّعت بين اثنتين بالرصاص الحي، واحدة بالرجل والأخرى بالبطن، و34 بالغاز، و9 بالرصاص المطاطي، و6 بسبب السقوط، وجرى علاجهم ميدانيا.

وقال شهود عيان للأناضول، إن مواجهات اندلعت بين طلبة من جامعة الخضوري، والجيش الإسرائيلي الذي استخدم الرصاص المعدني وقنابل الغاز المسيل للدموع.

وأوضح الشهود أن الجيش اقتحم الحرم الجامعي، الأمر الذي دفع إدارة الجامعة لإخلائها من الطلبة.

وكان إجمالي الإصابات السابقة 18 حالة بحسب جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، قبل أن تعلن الحصيلة الجديدة.

وتقع الجامعة على مقربة من جدار الفصل الإسرائيلي غربي طولكرم، وعادة ما تندلع قربها مواجهات بين الطلبة وقوات الاحتلال.

ولم يصدر تعقيب فوري من الجيش الإسرائيلي حول الحادثة.

وتشهد الأراضي الفلسطينية منذ بداية شهر رمضان توتراً أمنياً ملحوظاً، بين الفلسطينيين والإسرائيليين.