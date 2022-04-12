أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الثلاثاء، أن أوكرانيا غيّرت موقفها من محادثات السلام التي جرت في مارس/آذار الماضي، في مدينة إسطنبول التركية، قائلاً إن المحادثات وصلت الآن إلى "طريق مسدود".

وقال بوتين، في مؤتمر صحفي، عقب اجتماعه بنظيره البيلاروسي، ألكسندر لوكاشينكو، في ميناء فستوتشني الفضائي، إن أوكرانيا انحرفت عن اتفاقيات إسطنبول في مفاوضاتها مع روسيا وأعادت عملية التفاوض إلى طريق مسدود.

وأضاف: "هناك الآن مطالبات بشأن الأمن، وقضايا تسوية العلاقات المتعلقة بشبه جزيرة القرم وسيفاستوبول ودونباس تخرج من نطاق هذه الاتفاقيات".

وتابع الرئيس الروسي: "عملنا لتهيئة الظروف لاستمرار محادثات السلام، لكننا واجهنا بدلاً من ذلك استفزازات في بوتشا، والأمر الرئيسي هو أن أوكرانيا انحرفت عن موقفها في إسطنبول".

ولفت بوتين إلى أن أوكرانيا تريد الآن الحديث عن قضيتَيْ دونباس والقرم بشكل منفصل عن قضايا الضمانات الأمنية.

ورداً على سؤال عما إذا كان يمكن تسريع "العملية العسكرية الخاصة" الروسية في أوكرانيا، قال بوتين إن ذلك ممكن، لكن تكثيف القتال يعني خسائر بشرية أكبر.

واستضافت إسطنبول، في مارس/آذار الماضي، مباحثات بين الوفدين الروسي والأوكراني في "قصر دولمة بهتشه" الرئاسي، إثر جهود دبلوماسية تركية ترمي لإنهاء الحرب وإحلال السلام بين طرفي الأزمة.