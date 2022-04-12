سياسة
2 دقيقة قراءة
بوتين: أوكرانيا انحرفت عن موقفها والمحادثات وصلت إلى طريق مسدود
اتهم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أوكرانيا بالانحراف عن اتفاقيات محادثات السلام التي انعقدت في إسطنبول في مارس/آذار الماضي. وقال في مؤتمر صحفي إن المفاوضات بين الجانبين وصلت إلى "طريق مسدود".
بوتين: أوكرانيا انحرفت عن موقفها والمحادثات وصلت إلى طريق مسدود
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يقول إن المفاوضات مع أوكرانيا وصلت إلى طريق مسدود / AFP
12 أبريل 2022

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الثلاثاء، أن أوكرانيا غيّرت موقفها من محادثات السلام التي جرت في مارس/آذار الماضي، في مدينة إسطنبول التركية، قائلاً إن المحادثات وصلت الآن إلى "طريق مسدود".

وقال بوتين، في مؤتمر صحفي، عقب اجتماعه بنظيره البيلاروسي، ألكسندر لوكاشينكو، في ميناء فستوتشني الفضائي، إن أوكرانيا انحرفت عن اتفاقيات إسطنبول في مفاوضاتها مع روسيا وأعادت عملية التفاوض إلى طريق مسدود.

وأضاف: "هناك الآن مطالبات بشأن الأمن، وقضايا تسوية العلاقات المتعلقة بشبه جزيرة القرم وسيفاستوبول ودونباس تخرج من نطاق هذه الاتفاقيات".

وتابع الرئيس الروسي: "عملنا لتهيئة الظروف لاستمرار محادثات السلام، لكننا واجهنا بدلاً من ذلك استفزازات في بوتشا، والأمر الرئيسي هو أن أوكرانيا انحرفت عن موقفها في إسطنبول".

ولفت بوتين إلى أن أوكرانيا تريد الآن الحديث عن قضيتَيْ دونباس والقرم بشكل منفصل عن قضايا الضمانات الأمنية.

ورداً على سؤال عما إذا كان يمكن تسريع "العملية العسكرية الخاصة" الروسية في أوكرانيا، قال بوتين إن ذلك ممكن، لكن تكثيف القتال يعني خسائر بشرية أكبر.

واستضافت إسطنبول، في مارس/آذار الماضي، مباحثات بين الوفدين الروسي والأوكراني في "قصر دولمة بهتشه" الرئاسي، إثر جهود دبلوماسية تركية ترمي لإنهاء الحرب وإحلال السلام بين طرفي الأزمة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us