قال مصدران مطلعان، اليوم الثلاثاء، إن وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون" ستستضيف رؤساء أكبر ثماني شركات أمريكية لتصنيع السلاح يوم الأربعاء لبحث طاقة هذه الشركات ومدى قدرتها على تلبية حاجات أوكرانيا من السلاح إذا استمرت الحرب مع روسيا عدة سنوات.

وقفز الطلب على السلاح بعد الهجوم العسكري الروسي على أوكرانيا في 24 فبراير/شباط الماضي، مما دفع الولايات المتحدة وحلفاءها إلى نقل الأسلحة إلى هذا البلد.

وكشف المصدران، اللذان طلبا عدم نشر اسميهما، أنه من المتوقع أن يناقش الاجتماع إعادة تزويد أوكرانيا بالسلاح إضافة إلى التخطيط لحرب أطول.

وفي السياق ذاته، قال أحد المصدَرين إن مكتب الاستحواذ والاستدامة التابع للبنتاغون، وهو مشتري السلاح لحساب وزارة الدفاع الأمريكية، سيستضيف اجتماعاً لمدة 90 دقيقة، ومن المتوقع أن تحضره كاثلين هيكس، نائبة وزير الدفاع.

وقالت وزارة الدفاع إن الأسلحة المفيدة أكثر، هي الأنظمة الأصغر، مثل صواريخ جافلين المضادة للدبابات وصواريخ ستينغر المضادة للطائرات والتي ترسلها واشنطن والحلفاء إلى أوكرانيا بشكل شبه يومي.

وتُنتج رايثيون تكنولوجيز، ولوكهيد مارتن كورب معاً صواريخ جافيلن، بينما تُنتج رايثيون صواريخ ستينغر. ومن بين شركات السلاح الكبرى الأخرى بوينغ ونورثروب جرومان وجنرال دايناميكس وإل3 هاريس تكنولوجيز.