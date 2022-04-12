سياسة
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أوكرانيا ترفض طلب الرئيس الألماني زيارة كييف.. ما السبب؟
قال الرئيس الألماني فرانك فالتر-شتاينماير إنه أراد زيارة أوكرانيا لإظهار حالة من التضامن لكنّ كييف رفضت طلبه. وذكرت صحيفة أوكرانية أن زيلينسكي عارض زيارة شتاينماير بسبب سياساته في السنوات الماضية التي تدعو إلى توثيق العلاقات بين ألمانيا وروسيا.
أوكرانيا ترفض طلب الرئيس الألماني زيارة كييف.. ما السبب؟
زيلينسكي: الرئيس الألماني تبنّى سياسات في السنوات الماضية تدعو إلى توثيق العلاقات بين ألمانيا وروسيا / AFP
12 أبريل 2022

رفضت أوكرانيا طلب الرئيس الألماني فرانك فالتر-شتاينماير، زيارة العاصمة كييف هذا الأسبوع، ما يزيد من تعقيد العلاقات بين البلدين.

وقال شتاينماير للصحفيين، خلال زيارة إلى بولندا، الثلاثاء، إنه أراد زيارة كييف مع الزعماء الأوروبيين الآخرين، لإظهار التضامن مع أوكرانيا.

وأضاف أنه كان جاهزاً للزيارة "لكن يبدو أن كييف لا تريد ذلك".

وذكر الرئيس الألماني أن نظيره البولندي أندريه دودا هو من اقترح زيارة كييف هذا الأسبوع مع زعماء إستونيا ولاتفيا وليتوانيا لإظهار تضامن أوروبا القوي مع أوكرانيا ضد الهجوم الروسي.

وذكرت صحيفة بيلد الألمانية، في وقت سابق، الثلاثاء أن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي عارض زيارة شتاينماير بسبب سياساته في السنوات الماضية التي تدعو إلى توثيق العلاقات بين ألمانيا وروسيا.

وشغل السياسي الديمقراطي الاجتماعي البارز مرتين منصب وزير الخارجية، في 2005-2009 ولاحقاً في 2013-2016، في حكومات ائتلافية بقيادة المستشارة آنذاك أنغيلا ميركل.

وكانت مصادر برلمانية ذكرت الثلاثاء أن ثلاثة من كبار مسؤولي البوندستاغ (البرلمان الألماني) سيلتقون نواباً أوكرانيين في غرب البلاد المنكوبة.

وقالت مصادر في محيط المسؤولين إنهم "في طريقهم إلى أوكرانيا"، من دون الإدلاء بمزيد من التفاصيل حول مكان الاجتماع "لأسباب أمنية".

وهذه الزيارة لأوكرانيا هي الأولى لممثلين سياسيين ألمان منذ بداية الهجوم الروسي في 24 فبراير/شباط.

ويتزايد الضغط مؤخراً على المستشار الألماني أولاف شولتس الذي دُعي من عدة أطراف إلى زيارة أوكرانيا وتقديم التزام أكبر تسليم كييف أسلحة ثقيلة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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