طلبت مجموعة فيريرو الإيطالية، اليوم الثلاثاء، من المستهلكين الأمريكيين التخلّص من جميع أنواع شوكولاتة "كيندر" غير المصرّح بتوزيعها في البلاد، محذرة من أنها ربما تكون من النوع الذي سُحب مؤخراً في أوروبا بسبب تلوث محتمل بالسالمونيلا.

وسحب قسم أمريكا الشمالية التابع للمجموعة، الأسبوع الماضي، عدة أنواع من حلويات كيندر لأنها صُنعت في منشأة اكتُشف السالمونيلا فيها.

ونشرت "فيريرو" اليوم تحديثاً تضمّن طلباً من إدارة الأغذية والعقاقير الأمريكية بمطالبة الأمريكيين التخلّص من منتجات كيندر المخصصة للأسواق الأجنبية والمتاحة للبيع في الولايات المتحدة.

كما سحبت "فيريرو" أنواعاً أخرى من شوكولاتة "كيندر سيربيرايز" وغيرها من المنتجات في إسبانيا وبريطانيا وأيرلندا، بينما حثّت السلطات الصحية البلجيكية المستهلكين على عدم تناول العديد من منتجات كيندر التي سُحبت.

وأكدت "فيريرو" اليوم الثلاثاء أنه لم ترِد تقارير عن إصابات بالمرض في الولايات المتحدة حتى الآن من الشوكولاتة وأنها تعمل مع إدارة الأغذية والعقاقير الأمريكية على معالجة هذه المشكلة.