سياسة
2 دقيقة قراءة
"فيريرو" الإيطالية تطلب من الأمريكيين التخلّص من شوكولاتة كيندر.. ما القصة؟
حثّت مجموعة "فيريرو" الإيطالية المستهلكين الأمريكيين، على التخلص من شوكولاتة "كيندر" غير المصرّح بها في الأسواق. ما السبب؟
"فيريرو" الإيطالية تطلب من الأمريكيين التخلّص من شوكولاتة كيندر.. ما القصة؟
"فيريرو" الإيطالية تطلب من الأمريكيين التخلّص من شوكولاتة كيندر   / AFP
12 أبريل 2022

طلبت مجموعة فيريرو الإيطالية، اليوم الثلاثاء، من المستهلكين الأمريكيين التخلّص من جميع أنواع شوكولاتة "كيندر" غير المصرّح بتوزيعها في البلاد، محذرة من أنها ربما تكون من النوع الذي سُحب مؤخراً في أوروبا بسبب تلوث محتمل بالسالمونيلا.

وسحب قسم أمريكا الشمالية التابع للمجموعة، الأسبوع الماضي، عدة أنواع من حلويات كيندر لأنها صُنعت في منشأة اكتُشف السالمونيلا فيها.

ونشرت "فيريرو" اليوم تحديثاً تضمّن طلباً من إدارة الأغذية والعقاقير الأمريكية بمطالبة الأمريكيين التخلّص من منتجات كيندر المخصصة للأسواق الأجنبية والمتاحة للبيع في الولايات المتحدة.

كما سحبت "فيريرو" أنواعاً أخرى من شوكولاتة "كيندر سيربيرايز" وغيرها من المنتجات في إسبانيا وبريطانيا وأيرلندا، بينما حثّت السلطات الصحية البلجيكية المستهلكين على عدم تناول العديد من منتجات كيندر التي سُحبت.

وأكدت "فيريرو" اليوم الثلاثاء أنه لم ترِد تقارير عن إصابات بالمرض في الولايات المتحدة حتى الآن من الشوكولاتة وأنها تعمل مع إدارة الأغذية والعقاقير الأمريكية على معالجة هذه المشكلة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us