سياسة
3 دقيقة قراءة
"يعرّض المساعي الأممية للخطر".. الجزائر تتهم المغرب بمهاجمة قافلة شاحنات
قالت وزارة الخارجية الجزائرية إن المغرب هاجم قافلة شاحنات في منطقة حدودية بين موريتانيا وإقليم الصحراء، وقالت إن الهجوم سيعرض محاولات الأمم المتحدة لتخفيف التوتر الإقليمي للخطر.
"يعرّض المساعي الأممية للخطر".. الجزائر تتهم المغرب بمهاجمة قافلة شاحنات
الجزائر أدانت ما قالت إنه هجوم من المغرب على قافلة شاحنات في منطقة حدودية بين موريتانيا وإقليم الصحراء / AA
13 أبريل 2022

أدانت الجزائر، ما قالت إنه هجوم من المغرب على قافلة شاحنات في منطقة حدودية بين موريتانيا وإقليم الصحراء، وقالت إن الهجوم سيُعرّض محاولات الأمم المتحدة لتخفيف التوتر الإقليمي للخطر.

وأفادت تقارير صحفية جزائرية بأن الهجوم المزعوم وقع صباح الأحد في منطقة عين بنتلي.

وجاء في بيان صادر عن وزارة الخارجية الجزائرية "الجزائر تدين عمليات الاغتيال الموجهة باستعمال أسلحة حربية متطورة ضد مدنيين أبرياء".

ولم يصدر أي رد فعل حتى الآن من موريتانيا أو المغرب.

يعد المغرب منطقة إقليم الصحراء ذات الكثافة السكانية المنخفضة جزءاً من أراضيه.

وتريد جبهة البوليساريو المدعومة من الجزائر إقامة دولة لها هناك، وهو ما يرفضه المغرب.

وتجاهلت الرباط اتهامات مماثلة في نوفمبر/تشرين الثاني عندما قالت الجزائر إن المغرب استهدف سائقي شاحنات جزائريين في منطقة بشرق إقليم الصحراء، حيث قالت البوليساريو في 2020 إنها ستستأنف "الكفاح المسلح".

لكن لا يوجد دليل على وجود قتال خطير. وقال المغرب إنه مرتبط باتفاق وقف إطلاق النار الذي توسطت فيه الأمم المتحدة لكنه سيرد على أي هجوم على أراضي الصحراء.

العلاقات بين الجزائر والمغرب متدهورة منذ عقود والحدود بينهما مغلقة منذ 1994.

وقطعت الجزائر العلاقات مع المغرب في أغسطس/ آب من العام الماضي، متهمة جارتها بالعمل مع إسرائيل للإضرار بأمنها وإشعال حرائق في منطقة القبائل ودعم جماعة تسعى إلى استقلال المنطقة.

وأغلقت بعد ذلك مجالها الجوي أمام جميع الطائرات المغربية وعلقت صفقة خط أنابيب ينقل الغاز إلى إسبانيا عبر المغرب.

ووصف المغرب هذه الاتهامات بأنها كاذبة وسخيفة.

وتقول الرباط إن أقصى ما يمكن أن تقدمه في إطار الحل السياسي لنزاع الصحراء هو أن تتمتع المنطقة بحكم ذاتي ضمن سيادتها.

وفي الآونة الأخيرة، أبدت إسبانيا وإسرائيل دعماً لخطة المغرب، لتنضما إلى الولايات المتحدة وألمانيا ودول أخرى في العالم العربي وإفريقيا.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us