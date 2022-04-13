سياسة
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جون كيري: صراع أوكرانيا يستدعي تسريع تحول الطاقة وبوتين لن يطفئ الشمس
قال المبعوث الأمريكي لشؤون المناخ جون كيري، إن الصراع في أوكرانيا يثبت أن اللحظة الحالية هي الوقت المناسب للتحول إلى الطاقة النظيفة، والتي تحقق للبلدان استقلالاً في قطاع الطاقة.
جون كيري: صراع أوكرانيا يستدعي تسريع تحول الطاقة وبوتين لن يطفئ الشمس
كيري: "لا يستطيع الرئيس بوتين التحكم في طاقة الرياح أو الشمس". / AFP
13 أبريل 2022

قال المبعوث الأمريكي لشؤون المناخ جون كيري، إن الصراع في أوكرانيا يثبت أن اللحظة الحالية هي الوقت المناسب للتحول إلى الطاقة النظيفة، والتي تحقق للبلدان استقلالاً في قطاع الطاقة.

جاء ذلك خلال مؤتمر بجزيرة بالاو في المحيط الهادي، والتي لا يزيد عدد سكانها عن 18 ألفاً، حيث حث الدول على زيادة استخدام مصادر الطاقة المتجددة.

تزود روسيا أوروبا بنحو 40% من احتياجاتها من الغاز، مما يعقد الجهود الغربية لفرض عقوبات اقتصادية على حكومة فلاديمير بوتين على خلفية الأعمال العسكرية الروسية في أوكرانيا.

وقال كيري في الكلمة الافتتاحية للمؤتمر: "الآن هو الوقت المناسب لتسريع الانتقال إلى مستقبل طاقة نظيفة واستقلالية. لا يستطيع الرئيس بوتين التحكم في طاقة الرياح أو الشمس، بوتين لن يطفئ الشمس".

وقد افتتح المؤتمر يوم الأربعاء في بالاو، لتسليط الضوء على الصعوبات التي تواجه الدول الواقعة على خط مواجهة تغير المناخ، إذ تعاني بفعل ارتفاع مستويات سطح البحر.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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