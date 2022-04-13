سياسة
1 دقيقة قراءة
تداعيات الحرب بأوكرانيا.. تسجيل أعلى معدل تضخم منذ 40 عاماً بأمريكا
ارتفعت أسعار السلع في الولايات المتحدة بنسبة 8.5%، وهي أكبر زيادة سنوية منذ ديسمبر/كانون الأول 1981، وقد سجل معدل التضخم في الولايات المتحدة أعلى مستوى له منذ 40 عاماً، بعد أن ارتفعت أسعار الوقود خلال الشهر الأول من الحرب في أوكرانيا.
تداعيات الحرب بأوكرانيا.. تسجيل أعلى معدل تضخم منذ 40 عاماً بأمريكا
معدل التضخم في الولايات المتحدة سجل  أعلى مستوى له منذ 40 عاماً / Getty Images
13 أبريل 2022

سجل معدل التضخم في الولايات المتحدة أعلى مستوى له منذ 40 عاماً، بعد أن ارتفعت أسعار الوقود خلال الشهر الأول من الحرب في أوكرانيا.

وارتفعت أسعار السلع بنسبة 8.5%، وهي أكبر زيادة سنوية منذ ديسمبر/كانون الأول 1981.

وفي الشهر الماضي، حظر الرئيس الأمريكي جو بايدن جميع واردات النفط والغاز من روسيا بعد غزو أوكرانيا.

وعلى إثر ذلك، ارتفعت أسعار الوقود في الولايات المتحدة إلى مستويات قياسية جديدة.

وبدأت الحرب في أوكرانيا في 24 فبراير/شباط، وتبعتها موجة من العقوبات الدولية ضد روسيا، التي تعد ثاني أكبر مصدر للنفط في العالم.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us