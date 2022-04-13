سجل معدل التضخم في الولايات المتحدة أعلى مستوى له منذ 40 عاماً، بعد أن ارتفعت أسعار الوقود خلال الشهر الأول من الحرب في أوكرانيا.

وارتفعت أسعار السلع بنسبة 8.5%، وهي أكبر زيادة سنوية منذ ديسمبر/كانون الأول 1981.

وفي الشهر الماضي، حظر الرئيس الأمريكي جو بايدن جميع واردات النفط والغاز من روسيا بعد غزو أوكرانيا.

وعلى إثر ذلك، ارتفعت أسعار الوقود في الولايات المتحدة إلى مستويات قياسية جديدة.

وبدأت الحرب في أوكرانيا في 24 فبراير/شباط، وتبعتها موجة من العقوبات الدولية ضد روسيا، التي تعد ثاني أكبر مصدر للنفط في العالم.