أعلن مكتب المدعي العام الأمريكي لنيويورك، أن نائب حاكم الولاية، الديمقراطي براين بنجامين، سلم نفسه للشرطة الفيدرالية للمثول أمام القضاء في قضايا فساد، الثلاثاء.

وذكر بيان المدعي العام، أن "براين بنجامين (45 عاماً)، نائب حاكم ولاية نيويورك، متهم في قضايا فساد ومخالفات أخرى"، مشيراً إلى أنه "توجه إلى مكتب التحقيقات الفيدرالي صباح اليوم الثلاثاء".

وبنجامين متهم باستغلال نفوذه في الاستحواذ على أموال الدولة، حينما كان نائباً في برلمان الولاية عام 2019، واستخدام هذه الأموال في تمويل حملته الانتخابية كمراقب مالي لنيويورك عام 2021.

ونفذ بنجامين ذلك عبر دفع 50 ألف دولار مملوكة للدولة كإعانة للولاية، إلى منظمة غير ربحية يملكها مستثمر عقاري.

وتهم الفساد التي يواجهها نائب حاكم الولاية، تصل عقوبتها إلى السجن لمدة 10 سنوات، و20 عاماً في تهم أخرى تتعلق بتزوير وثائق رسمية.