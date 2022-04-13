أعلنت النيابة العامة الأوكرانية الأربعاء أن عسكريين روساً قتلوا سبعة أشخاص رمياً بالرصاص يوم الثلاثاء في منزل بقرية في منطقة خيرسون بجنوب أوكرانيا، ثم فجرّوا المنزل، فيما أعلنت بلدية دنيبرو وجود جثث أكثر من 1500 جندي روسي في مشارح مدينة بشرق أوكرانيا.

وقالت النيابة في بيان إن "التحقيق يفيد بأن العسكريين الروس أطلقوا النار على ستة رجال وامرأة في قرية برافدينه".

وأضافت: "لإخفاء الجريمة، فجرّوا المنزل الذي كانت فيه جثث الأشخاص الذين أصيبوا بطلقات نارية".

وفي وقت سابق الأربعاء أعلن مساعد رئيس بلدية دنيبرو ميخائيل ليسينكو، أن جثث أكثر من 1500 جندي روسي في مشارح المدينة الصناعية الكبرى، في شرق أوكرانيا.

وقال ليسينكو: "في مشارح دنيبرو اليوم أكثر من 1500 جندي روسي قتلوا، لا أحد يريد استرجاعهم"، مبدياً أمله في أن "تتمكن أمهات روسيات من القدوم لتسلم أبنائهن".

وفي 24 فبراير/شباط الماضي، أطلقت روسيا هجوماً على أوكرانيا تبعه رفض دولي وعقوبات اقتصادية مشددة على موسكو​​​​​، التي تشترط لإنهاء عمليتها تخلي كييف عن خطط الانضمام إلى كيانات عسكرية والتزام الحياد، وهو ما تعتبره الأخيرة "تدخلاً في سيادتها".