سياسة
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أوكرانيا تتهم القوات الروسية بقتل 7 مدنيين وتفجير منزلهم لإخفاء الجريمة
اتهمت النيابة العامة الأوكرانية، القوات الروسية، بقتل 7 أشخاص رمياً بالرصاص، ثم تفجير منزلهم، فيما طالبت بلدية دنيبرو أهالي 1500 جندي روسي بالقدوم لتسلم جثثهم من مشارح المدينة.
أوكرانيا تتهم القوات الروسية بقتل 7 مدنيين وتفجير منزلهم لإخفاء الجريمة
النيابة العامة الأوكرانية: "لإخفاء الجريمة، فجرّوا المنزل الذي كانت فيه جثث الأشخاص الذين أصيبوا بطلقات نارية". / AFP
13 أبريل 2022

أعلنت النيابة العامة الأوكرانية الأربعاء أن عسكريين روساً قتلوا سبعة أشخاص رمياً بالرصاص يوم الثلاثاء في منزل بقرية في منطقة خيرسون بجنوب أوكرانيا، ثم فجرّوا المنزل، فيما أعلنت بلدية دنيبرو وجود جثث أكثر من 1500 جندي روسي في مشارح مدينة بشرق أوكرانيا.

وقالت النيابة في بيان إن "التحقيق يفيد بأن العسكريين الروس أطلقوا النار على ستة رجال وامرأة في قرية برافدينه".

وأضافت: "لإخفاء الجريمة، فجرّوا المنزل الذي كانت فيه جثث الأشخاص الذين أصيبوا بطلقات نارية".

وفي وقت سابق الأربعاء أعلن مساعد رئيس بلدية دنيبرو ميخائيل ليسينكو، أن جثث أكثر من 1500 جندي روسي في مشارح المدينة الصناعية الكبرى، في شرق أوكرانيا.

وقال ليسينكو: "في مشارح دنيبرو اليوم أكثر من 1500 جندي روسي قتلوا، لا أحد يريد استرجاعهم"، مبدياً أمله في أن "تتمكن أمهات روسيات من القدوم لتسلم أبنائهن".

وفي 24 فبراير/شباط الماضي، أطلقت روسيا هجوماً على أوكرانيا تبعه رفض دولي وعقوبات اقتصادية مشددة على موسكو​​​​​، التي تشترط لإنهاء عمليتها تخلي كييف عن خطط الانضمام إلى كيانات عسكرية والتزام الحياد، وهو ما تعتبره الأخيرة "تدخلاً في سيادتها".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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