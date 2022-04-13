أفاد وزير الدفاع التركي خلوصي أقار، بأنه على اتصال دائم بوزارتي الدفاع الروسية والأوكرانية، بشأن إجلاء الأتراك وغيرهم من المدنيين من ماريوبول بأوكرانيا.

وأوضح أقار في تصريح صحفي مساء الثلاثاء أن تركيا تفعل كل ما في وسعها من أجل الإجلاء الآمن للمدنيين من مناطق الصراع في أوكرانيا.

وأضاف: "نحن على اتصال دائم بوزارتي الدفاع الروسية والأوكرانية، ونتوقع تطورات إيجابية بخصوص عمليات الإجلاء في الأيام المقبلة".

وأشار إلى تدهور الوضع الإنساني مؤخراً في أوكرانيا، مؤكداً إكمال استعدادات إجلاء جميع المدنيين، بما في ذلك تخصيص السفن للنقل البحري.

وعلى جانب آخر، بشأن توريد طائرات "F-16" من الولايات المتحدة، قال أقار: "لدينا حاجة إلى طائرات F-16 Blok 70 التي تسمى فايبر، إضافة إلى الحاجة إلى تحديث طائرات F-16".

وتابع أنه رغم بعض المقاربات الإيجابية في رد وزارة الخارجية الأمريكية في رسالتها إلى الكونغرس حول بيع مقاتلات "F-16" إلى تركيا، فإنه من الضروري توخي الحذر، لافتاً إلى أن هذه المرحلة طويلة، ومعرباً عن أمله في التوصل إلى نتائج إيجابية.

وبخصوص التعاون التركي الفرنسي الإيطالي في مشروع منظومة الدفاع الجوي "SAMP-T"، أوضح أقار أن لقاءات جرت على أعلى المستويات، والحاجة إلى لقاء ثلاثي لبحث الموضوع، معرباً عن أمله في إنهاء المباحثات بشكل إيجابي عقب الانتخابات الفرنسية.