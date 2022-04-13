سياسة
2 دقيقة قراءة
وزير الدفاع التركي: نتوقع نتائج إيجابية خلال الأيام المقبلة من ماريوبول
أفاد وزير الدفاع التركي خلوصي أقار، أنه على اتصال دائم بوزارتي الدفاع الروسية والأوكرانية، بشأن إجلاء الأتراك وغيرهم من المدنيين من ماريوبول بأوكرانيا، ويتوقع نتائج إيجابية خلال الأيام المقبلة.
وزير الدفاع التركي: نتوقع نتائج إيجابية خلال الأيام المقبلة من ماريوبول
أشار الوزير التركي إلى تدهور الوضع الإنساني مؤخراً في أوكرانيا، مؤكداً إكمال استعدادات إجلاء جميع المدنيين / AA
13 أبريل 2022

أفاد وزير الدفاع التركي خلوصي أقار، بأنه على اتصال دائم بوزارتي الدفاع الروسية والأوكرانية، بشأن إجلاء الأتراك وغيرهم من المدنيين من ماريوبول بأوكرانيا.

وأوضح أقار في تصريح صحفي مساء الثلاثاء أن تركيا تفعل كل ما في وسعها من أجل الإجلاء الآمن للمدنيين من مناطق الصراع في أوكرانيا.

وأضاف: "نحن على اتصال دائم بوزارتي الدفاع الروسية والأوكرانية، ونتوقع تطورات إيجابية بخصوص عمليات الإجلاء في الأيام المقبلة".

وأشار إلى تدهور الوضع الإنساني مؤخراً في أوكرانيا، مؤكداً إكمال استعدادات إجلاء جميع المدنيين، بما في ذلك تخصيص السفن للنقل البحري.

وعلى جانب آخر، بشأن توريد طائرات "F-16" من الولايات المتحدة، قال أقار: "لدينا حاجة إلى طائرات F-16 Blok 70 التي تسمى فايبر، إضافة إلى الحاجة إلى تحديث طائرات F-16".

وتابع أنه رغم بعض المقاربات الإيجابية في رد وزارة الخارجية الأمريكية في رسالتها إلى الكونغرس حول بيع مقاتلات "F-16" إلى تركيا، فإنه من الضروري توخي الحذر، لافتاً إلى أن هذه المرحلة طويلة، ومعرباً عن أمله في التوصل إلى نتائج إيجابية.

وبخصوص التعاون التركي الفرنسي الإيطالي في مشروع منظومة الدفاع الجوي "SAMP-T"، أوضح أقار أن لقاءات جرت على أعلى المستويات، والحاجة إلى لقاء ثلاثي لبحث الموضوع، معرباً عن أمله في إنهاء المباحثات بشكل إيجابي عقب الانتخابات الفرنسية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us