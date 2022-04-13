دعا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الأربعاء، إلى إيجاد منافذ جديدة للوقود الأحفوري الذي تنتجه بلاده، في الوقت الذي يبحث فيه الأوروبيون تشديد عقوباتهم على النفط والغاز الروسي، رداً على التدخل العسكري الروسي في أوكرانيا.

وقال بوتين في كلمة مخصصة لمنطقة القطب الشمالي الروسية: "لدينا خيارات وفرص بديلة متاحة. أما النفط والغاز والفحم الروسي، فسنكون قادرين على زيادة استهلاكها في السوق المحلية، وتعزيز إيصال موارد الطاقة إلى مناطق أخرى في العالم تحتاج إليها حقاً".

وأكد أنه "بسبب تصرفات الدول غير الصديقة، تعطلت سلاسل النقل والعمليات، وهذا بالطبع يخلق صعوبات لنا، لكننا نملك الموارد والفرص لإيجاد حلول بديلة بسرعة".

ولم يكشف بوتين عن الدول التي كان يقصدها، ويرجح محللون أن تكون الصين التي تقع على حدود روسيا، من بينها.

وتأتي هذه التصريحات في وقت تدور فيه مناقشات ساخنة بين الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، حول فرض حظر محتمَل على الغاز الروسي. وتُعَدّ ألمانيا أحد أبرز المعارضين لوقف هذه الواردات التي تعتمد عليها فورياً.

وقد أعلن الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة واليابان فرض حظر على الفحم الروسي، وأشارت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين إلى أنها ستقترح تخلي الاتحاد الأوروبي عن الوقود الأحفوري الروسي بحلول عام 2027.