سياسة
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الملك السعودي يوجّه لتقديم مساعدات للاجئين الأوكرانيين.. كم قيمتها؟
وجّه الملك السعودي "مركز الملك سلمان للإغاثة” لتقديم مساعدات طبية وإيوائية عاجلة بقيمة 10 ملايين دولار للاجئين الأوكرانيين إلى الدول المجاورة وبالأخص بولندا. ووفق المركز فإن إيصال المساعدات يأتي بالتنسيق مع الحكومة البولندية ومنظمات الأمم المتحدة.
الملك السعودي يوجّه لتقديم مساعدات للاجئين الأوكرانيين.. كم قيمتها؟
وفق المشرف العام لـ"مركز الملك سلمان للإغاثة”، ستصل المساعدات إلى الدول المجاورة لأوكرانيا وبالأخصّ بولندا / Reuters
13 أبريل 2022

وجه الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز آل سعود الأربعاء، بتقديم مساعدات طبية وإيوائية عاجلة بقيمة 10 ملايين دولار للاجئين الأوكرانيين إلى الدول المجاورة.

من جانبه أوضح عبد الله الربيعة المستشار بالديوان الملكي والمشرف العام على "مركز الملك سلمان للإغاثة” المعنيّ بتقديم المساعدات، في تصريح لوكالة الأنباء السعودية "واس"، أن "المساعدات ستصل إلى الدول المجاورة لأوكرانيا، وبالأخص إلى بولندا".

كما أوضح الربيعة أن إيصال المساعدات يأتي "بالتنسيق مع الحكومة البولندية ومنظمات الأمم المتحدة".

ومنذ بدء الحرب فر أكثر من أربعة ملايين أوكراني من البلاد، فيما نزح أكثر من سبعة ملايين من منازلهم لكنهم بقوا في أوكرانيا.

وفي 24 فبراير/شباط الماضي أطلقت روسيا هجوماً على أوكرانيا، تبعه رفض دولي وعقوبات اقتصادية ومالية مشدَّدة على موسكو​​​​​ التي تشترط لإنهاء عمليتها تخلِّي كييف عن خطط الانضمام إلى كيانات عسكرية والتزام الحياد التامّ، وهو ما تعتبره الأخيرة "تدخلاً في سيادتها".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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