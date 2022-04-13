سياسة
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رئاسيات فرنسا..المؤسسات اليهودية تدعو إلى التصويت لماكرون في الدورة الثانية
حثّت المؤسسات اليهودية في فرنسا على التصويت لصالح إيمانويل ماكرون، في الدورة الثانية من الانتخابات الرئاسية، وذلك لضمان الفوز على منافسته اليمينية المتطرفة ماري لوبان، التي تهدّد وفق رأيهم تماسك المجتمع الفرنسي، كما تهدّد ممارسة شعائرهم بحرية.
رئاسيات فرنسا..المؤسسات اليهودية تدعو إلى التصويت لماكرون في الدورة الثانية
المؤسسات اليهودية تدعو إلى التصويت لماكرون في الدورة الثانية من الانتخابات الرئاسية / AP
13 أبريل 2022

دعت أبرز المؤسسات اليهودية في فرنسا إلى التصويت للرئيس الحالي إيمانويل ماكرون في الدورة الثانية من الانتخابات الرئاسية التي يواجه فيها مرشحة اليمين المتطرف ماري لوبان، في 24 أبريل/نيسان الجاري، باسم الدفاع عن "القيم الجمهورية".

وتَصدَّر ماكرون نتائج الدورة الأولى من الانتخابات الرئاسية الفرنسية الأحد، بحصوله على 27,85% من الأصوات، تلته لوبان التي حصدت 23,15% من الأصوات.

وكتب المجلس التمثيلي للمؤسسات اليهودية في بيان نُشر الأربعاء، أن"المجلس الديني اليهودي في فرنسا المتمسك بشعاره "الدين والوطن"، يحثّ الفرنسيين على التعبئة بكثافة في 24 أبريل/نيسان لضمان انتصار فرنسا التي تجمعنا، عبر صندوق الاقتراع".

ودعا رئيس المجمع الديني اليهودي المركزي إيلي كورشيا، والحاخام الأكبر في فرنسا حاييم كورسيا، إلى تجاوز الانقسامات السياسية والتصويت لإيمانويل ماكرون "من أجل ضمان الحفاظ على مبادئ الجمهورية الرئيسية، كقيم إنسانية تنادي بها اليهودية" محذرين من "خطر جديد على تماسك الشعب الفرنسي".

وفي بيان نُشر الثلاثاء، دعا المجلس التمثيلي للمؤسسات اليهودية في فرنسا "كريف" إلى "قطع الطريق أمام ماري لوبان والتصويت بكثافة لصالح إيمانويل ماكرون".

وأضاف المجلس أنه "يذكّر بمعارضته الثابتة للتجمع الوطني الذي ينافي تاريخه ومواقفه القيم الجمهورية التي يحملها يهود فرنسا". وأكد أن "حرياتنا الفردية وتنوعنا الاجتماعي وتقاليدنا واستقرار بلدنا على المحكّ"، حسب البيان.

وتعارض المؤسسات اليهودية رغبة ماري لوبان في حظر ذبح الحيوانات بلا صعق، أي طريقة الذبح لدى اليهود والمسلمين، وأشارت المنافسة في الانتخابات إلى أن استيراد اللحوم المذبوحة حسب الشريعة الإسلامية سيكون ممكناً.

واعتبر المجلس أن "ذلك يشكّل للمواطنين اليهود، تماماً كالمواطنين المسلمين، انتهاكاً خطيراً لحرية ممارسة شعائرهم الدينية، التي هي أحد أعمدة دستورنا"، وفق تعبيره.

كما تعتزم لوبان حظر وضع الحجاب في الأماكن العامة ومعاقبة المخالفات بدفع "الغرامة"، ولا تنوي في المقابل حظر ارتداء القلنسوة اليهودية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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