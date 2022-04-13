سياسة
3 دقيقة قراءة
على عكس بايدن.. لماذا لم يستخدم ماكرون كلمة "إبادة" بشأن أوكرانيا؟
على خلاف الرئيس الأمريكي جو بايدن، لم يستخدم نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون كلمة "إبادة" لوصف الجرائم المنسوبة إلى القوات الروسية في أوكرانيا.. ما السبب؟
على عكس بايدن.. لماذا لم يستخدم ماكرون كلمة "إبادة" بشأن أوكرانيا؟
ماكرون لم يستخدم مصطلح إبادة جماعية الذي وصف به نظيره الأمريكي جو بايدن ما ترتكبه القوات الروسية في أوكرانيا / AFP
13 أبريل 2022

لم يستخدم الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون الأربعاء مصطلح "إبادة جماعية" الذي وصف به نظيره الأمريكي جو بايدن ما ترتكبه القوات الروسية في أوكرانيا، مشكّكاً في فائدة "التصعيد الكلامي" لإنهاء الحرب.

ورداً على سؤال عبر قناة "فرانس 2" بشأن تصريحات بايدن الثلاثاء، أجاب ماكرون بأنه يريد "توخّي الحذر في استخدام المصطلحات".

وأضاف: "أقول إن روسيا شنّت حرباً عنيفة من جانب واحد، وإنه ثبت حاليّاً أن الجيش الروسي ارتكب جرائم حرب، وعلينا حالياً العثور على المسؤولين".

وتابع: "ما يحصل جنون، إنها وحشية لا تُصدَّق... لكن في الوقت عينه أنظر إلى الوقائع وأريد بذل أقصى ما يمكن ليبقى بالإمكان وقف الحرب وإعادة بناء السلام، لذلك لست متأكداً من أن تصعيد الكلام يخدم القضية".

واعتبر المتحدث باسم الخارجية الأوكرانية أوليغ نيكولينكو، أن موقف إيمانويل ماكرون "مخيب للآمال".

وقال لوكالة أنباء إنترفاكس-أوكرانيا إن "إحجام الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عن الاعتراف بالإبادة الجماعية للأوكرانيين (...) مخيّب للآمال".

كذلك انتقد نيكولينكو الرئيس الفرنسي لتأكيده أن الأوكرانيين والروس شعبان شقيقان، قائلاً إن هذه "الأسطورة بدأت بالانهيار في عام 2014" وأنه "لم يبقَ أي سبب أخلاقي أو حقيقي للحديث عن العلاقات الأخوية" بين الروس والأوكرانيين.

واتهم جو بايدن للمرة الأولى نظيره الروسي فلاديمير بوتين بارتكاب "إبادة جماعية" في أوكرانيا، وهو مصطلح سبق أن استخدمه الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، لكنه لم يصدر عن الإدارة الأمريكية من قبل.

وقال الرئيس الأمريكي: "من الواضح أكثر فأكثر أنّ بوتين يحاول ببساطة إلغاء فكرة أن يكون بوسع المرء حتى أن يكون أوكرانياً". وتابع: "سنترك للمحامين على المستوى الدولي أن يقرّروا" ما إذا كانت الجرائم المرتكبة في أوكرانيا هي فعلاً إبادة جماعية أم لا، "لكن بالنسبة إليّ، الأمر يبدو كذلك".

ورحّب الرئيس الأوكراني في تغريدة بـ"كلمات حقيقية لقائد حقيقي" لأن "تسمية الأمور بأسمائها أمر أساسي لمواجهة الشرّ".

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us