حذر سيرغي ريابكوف نائب وزير الخارجية الروسي الأربعاء، من أن بلاده ستعتبر المركبات التي تنقل أسلحة تابعة للولايات المتحدة وحلف الناتو إلى الأراضي الأوكرانية "أهدافاً عسكرية مشروعة".

وقال ريابكوف في مقابلة مع وكالة الأنباء الروسية "تاس": "نحذّر من أن عمليات نقل الأسلحة بين الولايات المتحدة والناتو عبر الأراضي الأوكرانية سوف نعتبرها أهدافاً عسكرية مشروعة".

وتَعهَّد المسؤول الروسي بإحباط بلاده المساعدات العسكرية الغربية لأوكرانيا التي تهدف إلى تأخير "العملية العسكرية (الروسية) الخاصة"، وفق قوله.

وأضاف: "ليفهم الأمريكيون والغرب أن محاولات إبطاء عملياتنا الخاصة وإلحاق أقصى قدر من الضرر بالوحدات والتشكيلات الروسية من جمهوريتَي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين ستُقمَع بشدة".

وأشار إلى أن "عقوبات واشنطن على روسيا تضرّ بشركاتها الأمريكية، ومرونة الاقتصاد الروسي في مواجهة العقوبات تدفع البيت الأبيض إلى الجنون".

وأكّد المسؤول الروسي أن "العقوبات تحفز إحياء الصناعة الروسية وتوفّر لقطاع الزراعة ظروفاً مواتية لمزيد من النمو"، و تابع: "تنميتنا يمكن بالطبع أن تكون معقدة، لكن واشنطن لا تستطيع وقفها".

وتَطرَّق إلى طرد الدبلوماسيين الروس من الولايات المتحدة، ووصف ذلك الإجراء بأنه "أداة العقاب الأمريكية المفضَّلة"، ولفت إلى أن موسكو "مستعدة" لمثل هذا التطور في الأحداث.

واعتبر ريابكوف أن الجانب الأمريكي وضع العلاقات الثنائية بين البلدين "على شفا الانهيار الكامل" حسب تعبيره.