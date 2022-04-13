سياسة
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صور | تركيا تواصل توزيع المساعدات الرمضانية في فلسطين ودول عدة
واصل الهلال الأحمر التركي وجمعيات خيرية تركية توزيع المساعدات الرمضانية وتنظيم موائد الإفطار في  فلسطين ودول إفريقية وأوروبية. من جانبه يشارك الشيف التركي الشهير بوراك أوزديمير في أنشطة الهلال الأحمر التركي بمدينة القدس متطوعاً.
صور | تركيا تواصل توزيع المساعدات الرمضانية في فلسطين ودول عدة
يشارك الشيف التركي الشهير بوراك أوزديمير في أنشطة الهلال الأحمر التركي بمدينة القدس متطوعاً / AA
13 أبريل 2022

تواصل الجمعيات الخيرية التركية توزيع المساعدات الرمضانية وتنظيم موائد الإفطار في فلسطين ودول إفريقية.

ويهدف الهلال الأحمر التركي إلى توزيع المساعدات الغذائية على 42 ألف شخص في الأراضي الفلسطينية المحتلة طوال شهر رمضان، فضلاً عن تنظيم إفطار جماعي لـ12 ألف شخص.

ويشارك الشيف التركي الشهير بوراك أوزديمير في أنشطة الهلال الأحمر التركي بمدينة القدس متطوعاً، إذ تَبرَّع لإقامة إفطار جماعي لألفَي شخص في ساحة المسجد الأقصى.

كما تهدف هيئة الإغاثة الإنسانية التركي ((IHH) إلى تقديم مساعدات غذائية لـ22 ألف شخص في تشاد، إلى جانب تنظيمها إفطاراً جماعياً لـ500 شخص.

وقالت الهيئة في بيان، إنها تواصل أعمالها الإغاثية في تركيا و57 دولة أخرى، وتسعى لإيصال مساعداتها إلى 2.5 مليون شخص خلال شهر رمضان.

من جانب آخر وزّع وقف الديانة التركي، بالتعاون مع الاتحاد الإسلامي التركي للشؤون الدينية في ألمانيا، 3 آلاف و450 طرد مساعدات غذائية على المحتاجين في مالي، فضلاً عن حفر 9 آبار مياه شرب.

وفي حديث مع وكالة الأناضول قال ممثل "الديانة التركي" في مالي فرقان تازة، إن الوقف وزّع منذ 2013 أكثر من 12 ألف طرد مساعدات غذائية في مالي، فضلاً عن حفر 40 بئراً منذ 2019.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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