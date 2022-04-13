استبعد الكرملين الأربعاء، فكرة تبادل النائب ورجل الأعمال الأوكراني فيكتور ميدفيدشوك المقرب من فلاديمير بوتين والمعتقل في أوكرانيا، الذي تعرض كييف تسليمه لموسكو مقابل إطلاق سجناء محتجزين في روسيا.

وقال المتحدث باسم الرئاسة الروسية ديمتري بيسكوف: "في ما يتعلق بالتبادل الذي أثار كثيراً من الحماسة والسرور لدى شخصيات مختلفة في كييف، فإن ميدفيدشوك ليس مواطناً روسياً، ولا علاقة له بالعملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، إنه سياسي أجنبي".

وتابع بيسكوف: "لا نعرف على الإطلاق إذا كان يريد أن تشارك روسيا في حلّ قضية الافتراء التي تستهدفه".

وأعلنت السلطات الأوكرانية الثلاثاء إلقاء القبض على فيكتور ميدفيدشوك (67 عاماً)، النائب ورجل الأعمال الأوكراني الموالي لروسيا، الذي كان هارباً منذ هجوم الكرملين على أوكرانيا.

وكان ميدفيدشوك قيد الإقامة الجبرية منذ مايو/أيار 2021 بعد اتهامه بـ"الخيانة العظمى" و"بمحاولة سرقة موارد طبيعية من شبه جزيرة القرم" التي ضمّتها روسيا من أوكرانيا عام 2014.

وفقد أثره بعد أيام من بدء العملية العسكرية الروسية، حتى الإعلان عن توقيفه.

ويُعَدّ ميدفيدشوك من أغنى أغنياء أوكرانيا، وتبلغ ثروته 620 مليون دولار، وفق مجلة فوربس لعام 2021، وهو معروف بعلاقاته مع بوتين، ويؤكد أن بوتين عرَّاب إحدى بناته.

في السياق ذاته أكد المتحدث باسم الكرملين الأربعاء، أنّ ميدفيدشوك هدف إلى ملاحقات "سياسية" على أساس تهم "وهمية".

وأضاف أن ميدفيدشوك "مع السلام" ولم يشارك في أي مفاوضات سرية مع موسكو.

وقال بيسكوف: "كان موقفه دائماً علنياً، ولم يرتبط بأي علاقات سرية مع روسيا. ولو افترضنا أن ذلك صحيح، فمن المؤكد أن ميدفيدشوك كان سيغادر أوكرانيا قبل العملية العسكرية".

كان رئيس جهاز المخابرات الأوكراني "إس بي يو" أعلن من جانبه اليوم الأربعاء، أن فيكتور ميدفيدشوك كان يخطّط للفرار من أوكرانيا من خلال العبور سراً إلى منطقة ترانسنيستريا المنشقة عن مولدوفا، ولكن أُحبِط مخطَّطه.

وأضاف أن عملاء من المخابرات الاتحادية الروسية "إف إس بي" كانوا ينتظرون ميدفيدشوك في ترانسنيستريا لاصطحابه إلى موسكو، لكنه اعتُقل في منطقة كييف في طريقه إلى الحدود.

وعرض الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلنسكي، على روسيا تبادل فيكتور ميدفيدشوك، بالأوكرانيين الأسرى لدى روسيا.

وقال زيلينسكي في رسالة مصوَّرة بُثّت عبر تطبيق تليغرام: "أعرض على روسيا الاتّحادية تبادل رجلكم هذا بشبّاننا وشابّاتنا المحتجزين حاليّاً" لدى الروس.

وأضاف: "لهذا فمن المهمّ أن تضع أجهزتنا الأمنية والعسكرية أيضاً في الاعتبار هذا الاحتمال".

وتابع: "فليكن ميدفيدشوك مثالاً لكم. حتّى الأوليغارشي العتيق لم يفلت، فكم هو حَريّ بالنسبة إلى المجرمين الأبسط بكثير في المناطق الروسية النائية؟ سنقبض عليهم جميعاً".