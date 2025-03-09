ويأتي هذا التحرك في وقت تشهد فيه محافظتا اللاذقية وطرطوس توتراً أمنياً متزايداً على خلفية هجمات منسقة شنّها فلول النظام البائد ضد القوات الحكومية، استهدفت دوريات وحواجز أمنية ومستشفيات، ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى.

وبالتوازي مع هذه الإجراءات، تمكنت قوات الأمن السورية من إحباط هجوم لفلول النظام المنهار على شركة سادكوب البترولية في محافظة اللاذقية. وتوجَّه رتل من قوات الأمن العامّ من إدلب إلى الساحل السوري لملاحقة هذه العناصر المسلحة وإعادة الأمن والاستقرار إلى المنطقة. وتكثف السلطات السورية جهودها لاستئصال هذه الفلول التي تستمر في إثارة الفوضى عبر شن هجمات متفرقة على القوات الحكومية في المناطق الجبلية.

وأفاد مصدر في وزارة الدفاع السورية، الأحد، عن اشتباكات عنيفة تجري في محيط قرية تعنيتا بريف طرطوس التي فر إليها عدد من مجرمي الحرب التابعين للنظام المنهار البائد ومجموعات من الفلول المسلحة التي تحميهم.

ونقلت وكالة الأنباء الرسمية "سانا" عن المصدر قوله: "تجري الآن اشتباكات عنيفة بمحيط قرية "تعنيتا" بريف طرطوس، حيث فر إليها العديد من مجرمي الحرب التابعين للنظام المنهار البائد ومجموعات من الفلول المسلحة التي تحميهم".

من جانب آخر، أفاد أحمد الحريري مدير فرع اتصالات درعا بانقطاع الكابل الضوئي الرابط بين درعا ودمشق، مما تسبب في توقف خدمات الاتصالات والإنترنت عن محافظتَي درعا والسويداء. وأوضح أن الحادثة ناتجة عن تعديات متكررة على البنية التحتية للاتصالات، مشيراً إلى أن فِرَق الصيانة تعمل على إصلاح الأعطال في أسرع وقت ممكن.

وفي هذا السياق، أدان الاتحاد الأوروبي الهجمات التي نفذها فلول النظام المنهار ضد قوات الحكومة في الساحل السوري، معتبراً إياها انتهاكاً لحقوق المدنيين. وأكد الاتحاد في بيان له ضرورة حماية المدنيين وتوفير الأمن لهم، مشدداً على أهمية احترام سيادة سوريا ووحدتها وسلامة أراضيها، في ظل الظروف الحالية التي تتطلب تعزيز الاستقرار والانتقال السلمي في البلاد.

وبعد سقوط النظام في 8 ديسمبر/كانون الأول 2024 أطلقت السلطات السورية الجديدة مبادرة لتسوية أوضاع عناصر النظام السابق من الجيش والأجهزة الأمنية، بشرط تسليم أسلحتهم وعدم تورطهم في أعمال عنف. واستجاب الآلاف لهذه المبادرة، فيما رفضها بعض المجموعات المسلحة من فلول النظام، خصوصاً في الساحل السوري، حيث كان يتمركز كبار ضباط النظام المنهار. ومع مرور الوقت اختارت هذه المجموعات الفرار إلى المناطق الجبلية، حيث بدأت في إثارة التوترات الأمنية وشن هجمات متفرقة ضد القوات الحكومية في الأسابيع الأخيرة.

وفي تصعيد غير مسبوق، نفذت هذه الفلول في 6 مارس/آذار 2025 هجوماً منسقاً هو الأكبر منذ سقوط النظام، استهدفت خلاله دوريات ونقاطاً أمنية في منطقة الساحل السوري، ما أسفر عن مقتل 11 عنصر أمن في مدينة جبلة بمحافظة اللاذقية. وردّاً على ذلك، استقدم الجيش السوري تعزيزات كبيرة ضمّت مئات المركبات والأسلحة الثقيلة والدبابات إلى اللاذقية وطرطوس، وأطلق عملية عسكرية واسعة للقبض على فلول النظام. وأسفرت العملية عن مقتل 50 عنصر أمن على الأقل، فيما انتشرت أخبار ومقاطع مصورة على وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، تظهر مجموعات مسلحة تستهدف عديداً من المدنيين في المنطقة.

وفي كلمة متلفزة حول هذه الأحداث، أكد الرئيس السوري أحمد الشرع أن "بعض فلول النظام المنهار سعى لاختبار سوريا الجديدة التي يجهلونها". ووجّه الشرع رسالة إلى فلول النظام السابق، قائلاً: "في معركة التحرير قاتلناكم بقلوب حريصة على حياتكم رغم حرصكم على مماتنا، فنحن قوم نريد صلاح البلاد التي هدمتموها، ولا غاية لنا بدماء أحد".

وبارك الشرع للجيش والأمن على "التزامهم حماية المدنيين وتأمينهم في أثناء ملاحقتهم لفلول النظام الساقط"، مشدداً على ضرورة "عدم السماح لأحد بالتجاوز أو المبالغة في رد الفعل".