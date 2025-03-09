سياسة
3 دقيقة قراءة
تعزيزات أمنية في الساحل السوري وتوقف الاتصالات عن بعض المناطق وسط اشتباكات عنيفة بريف طرطوس
أعلنت وزارة الداخلية السورية اليوم الأحد إرسال تعزيزات أمنية إلى منطقة القدموس بريف طرطوس، وذلك في محاولة لضبط الأوضاع وإعادة الهدوء إلى المناطق الساحلية السورية، فيما أدان الاتحاد الأوروبي هجمات فلول النظام المنهار على المنطقة.
تعزيزات أمنية في الساحل السوري وتوقف الاتصالات عن بعض المناطق وسط اشتباكات عنيفة بريف طرطوس
تعزيزات أمنية سورية تنتشر في ضواحي اللاذقية، سوريا / AP
9 مارس 2025

ويأتي هذا التحرك في وقت تشهد فيه محافظتا اللاذقية وطرطوس توتراً أمنياً متزايداً على خلفية هجمات منسقة شنّها فلول النظام البائد ضد القوات الحكومية، استهدفت دوريات وحواجز أمنية ومستشفيات، ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى.

وبالتوازي مع هذه الإجراءات، تمكنت قوات الأمن السورية من إحباط هجوم لفلول النظام المنهار على شركة سادكوب البترولية في محافظة اللاذقية. وتوجَّه رتل من قوات الأمن العامّ من إدلب إلى الساحل السوري لملاحقة هذه العناصر المسلحة وإعادة الأمن والاستقرار إلى المنطقة. وتكثف السلطات السورية جهودها لاستئصال هذه الفلول التي تستمر في إثارة الفوضى عبر شن هجمات متفرقة على القوات الحكومية في المناطق الجبلية.

وأفاد مصدر في وزارة الدفاع السورية، الأحد، عن اشتباكات عنيفة تجري في محيط قرية تعنيتا بريف طرطوس التي فر إليها عدد من مجرمي الحرب التابعين للنظام المنهار البائد ومجموعات من الفلول المسلحة التي تحميهم.

ونقلت وكالة الأنباء الرسمية "سانا" عن المصدر قوله: "تجري الآن اشتباكات عنيفة بمحيط قرية "تعنيتا" بريف طرطوس، حيث فر إليها العديد من مجرمي الحرب التابعين للنظام المنهار البائد ومجموعات من الفلول المسلحة التي تحميهم".

من جانب آخر، أفاد أحمد الحريري مدير فرع اتصالات درعا بانقطاع الكابل الضوئي الرابط بين درعا ودمشق، مما تسبب في توقف خدمات الاتصالات والإنترنت عن محافظتَي درعا والسويداء. وأوضح أن الحادثة ناتجة عن تعديات متكررة على البنية التحتية للاتصالات، مشيراً إلى أن فِرَق الصيانة تعمل على إصلاح الأعطال في أسرع وقت ممكن.

وفي هذا السياق، أدان الاتحاد الأوروبي الهجمات التي نفذها فلول النظام المنهار ضد قوات الحكومة في الساحل السوري، معتبراً إياها انتهاكاً لحقوق المدنيين. وأكد الاتحاد في بيان له ضرورة حماية المدنيين وتوفير الأمن لهم، مشدداً على أهمية احترام سيادة سوريا ووحدتها وسلامة أراضيها، في ظل الظروف الحالية التي تتطلب تعزيز الاستقرار والانتقال السلمي في البلاد.

وبعد سقوط النظام في 8 ديسمبر/كانون الأول 2024 أطلقت السلطات السورية الجديدة مبادرة لتسوية أوضاع عناصر النظام السابق من الجيش والأجهزة الأمنية، بشرط تسليم أسلحتهم وعدم تورطهم في أعمال عنف. واستجاب الآلاف لهذه المبادرة، فيما رفضها بعض المجموعات المسلحة من فلول النظام، خصوصاً في الساحل السوري، حيث كان يتمركز كبار ضباط النظام المنهار. ومع مرور الوقت اختارت هذه المجموعات الفرار إلى المناطق الجبلية، حيث بدأت في إثارة التوترات الأمنية وشن هجمات متفرقة ضد القوات الحكومية في الأسابيع الأخيرة.

وفي تصعيد غير مسبوق، نفذت هذه الفلول في 6 مارس/آذار 2025 هجوماً منسقاً هو الأكبر منذ سقوط النظام، استهدفت خلاله دوريات ونقاطاً أمنية في منطقة الساحل السوري، ما أسفر عن مقتل 11 عنصر أمن في مدينة جبلة بمحافظة اللاذقية. وردّاً على ذلك، استقدم الجيش السوري تعزيزات كبيرة ضمّت مئات المركبات والأسلحة الثقيلة والدبابات إلى اللاذقية وطرطوس، وأطلق عملية عسكرية واسعة للقبض على فلول النظام. وأسفرت العملية عن مقتل 50 عنصر أمن على الأقل، فيما انتشرت أخبار ومقاطع مصورة على وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، تظهر مجموعات مسلحة تستهدف عديداً من المدنيين في المنطقة.

وفي كلمة متلفزة حول هذه الأحداث، أكد الرئيس السوري أحمد الشرع أن "بعض فلول النظام المنهار سعى لاختبار سوريا الجديدة التي يجهلونها". ووجّه الشرع رسالة إلى فلول النظام السابق، قائلاً: "في معركة التحرير قاتلناكم بقلوب حريصة على حياتكم رغم حرصكم على مماتنا، فنحن قوم نريد صلاح البلاد التي هدمتموها، ولا غاية لنا بدماء أحد".

وبارك الشرع للجيش والأمن على "التزامهم حماية المدنيين وتأمينهم في أثناء ملاحقتهم لفلول النظام الساقط"، مشدداً على ضرورة "عدم السماح لأحد بالتجاوز أو المبالغة في رد الفعل".

اكتشف
بعد طلب هولندا مراجعة اتفاقية الشراكة الأوروبية-الإسرائيلية.. باريس: أمر مشروع ندعو لمدارسته
بعد طلب هولندا مراجعة اتفاقية الشراكة الأوروبية-الإسرائيلية.. باريس: أمر مشروع ندعو لمدارسته
النرويج تنهي استثماراتها في شركة "باز" الإسرائيلية لدعمها المستوطنات بالضفة
النرويج تنهي استثماراتها في شركة "باز" الإسرائيلية لدعمها المستوطنات بالضفة
جيش الاحتلال يهدم منزلًا في جنوبي الضفة الغربية ويواصل عدوانه في طولكرم.. ووفاة أسيرة سابقة
جيش الاحتلال يهدم منزلًا في جنوبي الضفة الغربية ويواصل عدوانه في طولكرم.. ووفاة أسيرة سابقة
ويتكوف يصل إلى إسرائيل.. وعائلات الأسرى في غزة تطالب باتفاق خلال 24 ساعة
ويتكوف يصل إلى إسرائيل.. وعائلات الأسرى في غزة تطالب باتفاق خلال 24 ساعة
القسام تعلن الإفراج عن الجندي الإسرائيلي-الأمريكي عيدان ألكسندر اليوم
القسام تعلن الإفراج عن الجندي الإسرائيلي-الأمريكي عيدان ألكسندر اليوم
إسرائيل تُصدق على استئناف تسوية الأراضي في الضفة الغربية وسط رفض فلسطيني واسع
إسرائيل تُصدق على استئناف تسوية الأراضي في الضفة الغربية وسط رفض فلسطيني واسع
بعد محادثات ليومين.. اتفاق صيني-أمريكي بشأن الرسوم الجمركية
بعد محادثات ليومين.. اتفاق صيني-أمريكي بشأن الرسوم الجمركية
جماعة الحوثي تعلن أن طيراناً إسرائيلياً شنّ سلسلة غارات على محافظة الحُديدة
جماعة الحوثي تعلن أن طيراناً إسرائيلياً شنّ سلسلة غارات على محافظة الحُديدة
ترحيب بعزم حماس الإفراج عن ألكسندر.. ونتنياهو يزعم أن الاتفاق بلا مقابل ومعارضوه يرمونه بالفشل
ترحيب بعزم حماس الإفراج عن ألكسندر.. ونتنياهو يزعم أن الاتفاق بلا مقابل ومعارضوه يرمونه بالفشل
بعد اتصالات مع واشنطن.. حماس توافق على الإفراج عن الجندي عيدان ألكسندر في إطار جهود وقف إطلاق النار
بعد اتصالات مع واشنطن.. حماس توافق على الإفراج عن الجندي عيدان ألكسندر في إطار جهود وقف إطلاق النار
"قلق من مواصلة البناء".. هيئة البث العبرية: الجيش لم يدمر سوى ربع أنفاق حماس بغزة
"قلق من مواصلة البناء".. هيئة البث العبرية: الجيش لم يدمر سوى ربع أنفاق حماس بغزة
زيلينسكي يرى تفكير روسيا بإنهاء الحرب "علامة إيجابية" ويدعو لوقف النار من الغد
زيلينسكي يرى تفكير روسيا بإنهاء الحرب "علامة إيجابية" ويدعو لوقف النار من الغد
بعد جولة خليجية.. روبيو إلى تركيا برفقة ترمب لحضور اجتماع الناتو
بعد جولة خليجية.. روبيو إلى تركيا برفقة ترمب لحضور اجتماع الناتو
الاحتلال يدّعي أنه "سيؤمّن" نقل المساعدات إلى غزة.. وحماس تتهمه بارتكاب "جريمة حرب مركبة"
الاحتلال يدّعي أنه "سيؤمّن" نقل المساعدات إلى غزة.. وحماس تتهمه بارتكاب "جريمة حرب مركبة"
أردوغان مهنئاً بعيد الأم: لا نستطيع رد جميلهن
أردوغان مهنئاً بعيد الأم: لا نستطيع رد جميلهن
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us