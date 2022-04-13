سياسة
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الضفة الغربية.. استشهاد شابّ فلسطيني ثالث برصاص الاحتلال الأربعاء
استُشهد ثالث شابّ فلسطيني الأربعاء وأصيب آخرون، إثر مواجهات مع جنود الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية. ويشنّ الجيش الإسرائلي في هذه الأثناء حملة مداهمات واسعة على عدد من المنازل الفلسطينية.
الضفة الغربية.. استشهاد شابّ فلسطيني ثالث برصاص الاحتلال الأربعاء
مقتل ثالث فلسطيني برصاص الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية / AFP
13 أبريل 2022

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد أحد مواطنيها وإصابة ستة آخرين برصاص الجيش الإسرائيلي وسط الضفة الغربية المحتلة الأربعاء، وهو ثالث شهيد اليوم.

وقالت الوزارة في بيان، إن "الشابّ عمر محمد عليان، 20 عاماً، استُشهد بعد إصابته برصاصة في الصدر أطلقها عليه جنود الاحتلال خلال العدوان على بلدة سلواد شمال شرق رام الله".

وأضافت أن طواقمها تعاملت مع ستة مصابين بالرصاص الحيّ في سلواد، وهي إصابة متوسطة في الكتف وأربع إصابات في الأطراف السفلية وإصابة في اليد، وحالة الجميع مستقرة.

فيما قال شهود عيان إن قوة إسرائيلية اقتحمت بلدة سلواد، وحاصرت منزلاً فلسطينياً وطالبت مَن بداخله عبر مكبرات الصوت بالاستسلام.

وأضافوا أن القوات وسّعَت عملياتها واقتحمت عدة منازل فلسطينية أخرى.

​وفي وقت سابق الأربعاء، استُشهد قاصر فلسطيني في بلدة حوسان قرب بيت لحم، وشابّ آخر في بلدة كفر لاقف شرقيّ قلقيلية، خلال مواجهات بمدينة نابلس.

وعادة ما يقول الجيش الإسرائيلي إنه لا يستهدف إلا من يشكّلون خطراً على قواته.

ومنذ بداية مارس/آذار الماضي تشهد الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، توتراً ملحوظاً بسبب ممارسات إسرائيلية.

ويشنّ الجيش الإسرائيلي حملات اعتقالات وتفتيش واسعة في الضفة الغربية يعقبها اندلاع مواجهات واشتباكات مع فلسطينيين.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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