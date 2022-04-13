سياسة
3 دقيقة قراءة
القبض على مطلق النار في مترو بروكلين واتهامه بارتكاب عمل إرهابي
ألقت شرطة نيويورك القبض على المشتبه به في حادثة إطلاق النار في قطار أنفاق بروكلين. وقالت الشرطة إن جيمس (62 عاماً) أطلق النار من مسدس نصف آلي عُثر عليه لاحقاً في مكان الحادثة إلى جانب ثلاث خزانات ذخيرة وفأس وبعض الألعاب النارية وحاوية بنزين.
القبض على مطلق النار في مترو بروكلين واتهامه بارتكاب عمل إرهابي
اعتُقل جيمس، 62 عاماً، في حي إيست فيليدج بمانهاتن بعد أن رصده المارة / AP
13 أبريل 2022

ألقت شرطة نيويورك الأربعاء القبض على مشتبه به في إطلاق النار في قطار أنفاق مزدحم في بروكلين، أدى إلى إصابة 23 شخصاً بينهم عشرة بالرصاص.

ووُقف المشتبه بإثارته الفوضى الثلاثاء في قطارات الأنفاق في مانهاتن عند الساعة 13:42 بالتوقيت المحلي، بفضل عملية إبلاغ حسبما ذكرت شرطة نيويورك.

وقال رئيس بلدية المدينة إريك أدامز: "لقد نلنا منه".

كانت الشرطة تبحث منذ أكثر من 24 ساعة عن فرانك جيمس المشتبه بإطلاقه النار على أحد قطارات الأنفاق في جنوب بروكلين.

وقالت الشرطة إن جيمس (62 عاماً) أطلق النار من مسدس نصف آلي عُثر عليه لاحقاً في مكان الحادثة إلى جانب ثلاث خزانات ذخيرة وفأس وبعض الألعاب النارية وحاوية بنزين.

وأفادت وسائل إعلام محلية بأن جيمس اعتُقل في حي إيست فيليدج بمانهاتن بعد أن رصده المارة الذين نشروا صوراً له على وسائل التواصل الاجتماعي نبّهت الشرطة.

الرجل المعروف لدى الشرطة سبق أن وُقف 12 مرة في نيويورك ونيو جيرسي لأمور تتعلق خصوصاً بـ"انتهاكات جسيمة" و"سرقة" و"تعكير النظام العام" حسب السلطات.

لكن لم يسبق أن أُدينَ بارتكاب جريمة في ولاية نيويورك.

وسيلاحَق منفذ الهجوم المسلَّح بموجب قانون مكافحة "الهجمات الإرهابية على وسائل النقل المشترك" حسبما أعلن المدعي العامّ بريون بيس.

وقال المدعي العامّ خلال مؤتمر صحافي: "سيمثل أمام محكمة فيدرالية في بروكلين، وفي حال إدانته يواجه احتمال الحكم عليه بالسجن مدى الحياة".

والأربعاء تَلقَّى سكان نيويورك رسالة "طارئة" على هواتفهم تطلب منهم تقديم أي معلومة مفيدة للمحققين. وعرضت مكافأة مقدارها 50 ألف دولار أمريكي في المقابل.

كان يوتيوب أزال قناة تابعة للمشتبه به أطلق عليها اسم "بروفت أوف تروث 88" بسبب "انتهاك قواعد" الموقع.

ونشر المشتبه به من خلالها مقاطع فيديو يُلقي فيها خطابات سياسية طويلة وأحياناً حادَّة اللهجة، ويثير قضايا العنصرية وانعدام الأمن في نيويورك، خصوصاً في المترو، ويهاجم المثليين ورئيس البلدية آدامز.

والثلاثاء ألقى مسلَّح قنبلة دخانية في محطة المترو بحيّ بروكلين في نيويورك واضعاً قناعاً واقياً من الغاز قبل أن يطلق النار، مما أدى إلى جرح 23 شخصاً بينهم عشرة أُصيبوا بطلقات نارية.

يأتي الهجوم في وقت تشهد فيه مدينة نيويورك ارتفاعاً في معدلات الجريمة منذ جائحة كوفيد-19، من 319 عام 2019 إلى 488 في 2021.

وشمل العنف في وسائل النقل عدداً من الهجمات التي دُفع فيها الركاب على القضبان من فوق أرصفة المحطات، بما في ذلك امرأة من مانهاتن اعتُبر مقتلها جزءاً من تصاعد جرائم الكراهية ضد الأمريكيين من أصل آسيوي.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us