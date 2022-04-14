أعلنت وزارة الدفاع الروسية سيطرتها على ميناء ماريوبول الاستراتيجي شرقي أوكرانيا وتعرُّض سفينة حربية لأضرار بالغة، فيما قال البيت الأبيض إنه سيقدّم مساعدات عسكرية إضافية لأوكرانيا.

السيطرة على ميناء ماريوبول

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية الجنرال إيغور كوناشينكوف إن الجيش الروسي "حرّر مدينة ماريوبول بالكامل من مسلَّحي كتيبة آزوف النازية، وحرّر جميع الرهائن الأجانب الذين كان يحتجزهم النازيون على متن السفن في الميناء".

وهدّد كوناشينكوف بقصف مراكز القيادة في كييف، ردّاً على ما سمَّاه محاولات أوكرانية لشنّ هجمات تخريبية على أهداف في أراضي جمهورية روسيا الاتحادية.

وفي وقت سابق الخميس قالت الوزارة الروسية إن أكثر من ألف من جنود مشاة البحرية الأوكرانية استسلموا في ماريوبول المحاصَرة، وهي الهدف الرئيسي لموسكو في منطقة دونباس شرقيّ البلاد، التي لم تتمكن بعدُ من السيطرة عليها.

استهداف السفينة "موسكفا"

كذلك مُنيَت روسيا بواحدة من أكبر خسائرها في العتاد منذ بداية غزوها أوكرانيا عبر إصابة سفينة "موسكفا"، قائد أسطولها في البحر الأسود، في انفجار ذخائر حسب موسكو، وفي ضربات صاروخية حسب كييف.

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية تَعرُّض سفينة حربية رئيسية في أسطول البحر الأسود الروسي لـ"أضرار بالغة" جرَّاء حريق تبعه انفجار ذخيرة على متنها.

من جهتها أكدت السلطات الأوكرانية أن السفينة الحربية "موسكفا" أصيبت بصواريخ، وقال الحاكم الأوكراني لمنطقة أوديسا (جنوب) ماكسيم مارتشينكو، إن "صواريخ نبتون التي تحمي البحر الأسود سببت أضراراً جسيمة لهذه السفينة الروسية".

من جهته قال أوليكسي أريستوفيتش مستشار الرئيس الأوكراني، على يوتيوب إن "مفاجأة جاءت لسفينة قائد الأسطول الروسي للبحر الأسود".

وأضاف أن السفينة "تحترق بكثافة الآن، وفي هذا البحر الهائج من المستحيل معرفة متى سيتلقّون المساعدة"، مؤكداً أن "أفراد الطاقم البالغ عددهم 510 أشخاص" على متنها، وتابع: "لا نفهم ما حدث".

و"موسكفا" في الخدمة منذ 1983 في عهد الاتحاد السوفييتي، وشاركت في التدخل الروسي في سوريا منذ 2015، وفي الأيام الأولى للهجوم على أوكرانيا شاركت في هجوم على جزيرة الثعبان قرب الحدود الرومانية، حيث أُسرَ 19 بحاراً أوكرانيّاً لمبادلتهم بأسرى روس في وقت لاحق.

وفي 24 فبراير/شباط الماضي أطلقت روسيا عملية عسكرية في أوكرانيا، تبعتها ردود فعل دولية غاضبة وفرض عقوبات اقتصادية ومالية “مشدَّدة” على موسكو.