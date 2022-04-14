سياسة
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تركيا.. مسيّرات "العنقاء-بي" تحقّق إنجازاً جديداً في تحديد الألغام البحرية
أعلنت وزارة الدفاع التركية اجتياز مسيَّرات "العنقاء-بي" اختباراً جديداً في استخدام أنظمة الرادار لتحديد الألغام البحرية بنجاح، بتقنيات وطنية خالصة.
تركيا.. مسيّرات "العنقاء-بي" تحقّق إنجازاً جديداً في تحديد الألغام البحرية
تركيا.. مسيَّرات "العنقاء-بي" تحقّق إنجازاً جديداً في تحديد الألغام البحرية - الأناضول / Others
14 أبريل 2022

أعلنت وزارة الدفاع التركية نجاح مسيَّرات "العنقاء-بي" في تحديد مواقع الألغام البحرية، باستخدام أنظمة رادار.

وقالت الوزارة في بيان، إن القوات البحرية التركية زوّدَت مسيرات العنقاء-بي بنظامَي الرادار "SARPER" و"MILSER".

وأوضحت أن القوات استخدمت المسيرات في تجارب تحديد ألغام بحرية منجرفة، في خليج أكساز بمنطقة مرمريس في ولاية موغلا جنوب غربي البلاد.

وأضافت أن المسيرات أتمّت الاختبارات بنجاح، كما نشرت صوراً لها خلال العملية.

العنقاء في سطور

حقّقت العنقاء نجاحات باهرة خلال استخدام قوات الأمن التركية لها، وأصبحت محطّ أنظار عديد من الدول الساعية لسدّ احتياجاتها في مجال الاستطلاع والمراقبة.

وبعد أن نفّذَت الطائرة العنقاء أول تحليق لها في 30 ديسمبر/كانون الأول 2010، حُسّنَت باستمرار لتصبح إحدى أفضل الطائرات المسيرة في العالم ضمن فئتها.

كما أثبتت الطائرة المسيرة العنقاء نفسها عبر محرّكها محلي الصنع في ظروف القتال الصعبة، ودعمت أيضاً جهود البحث والإنقاذ في الكوارث الطبيعية مثل الحرائق والزلازل.

مصدر:AA
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