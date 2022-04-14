سياسة
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كيف تَمكَّن مهاجر سوري من القبض على مرتكب حادثة إطلاق النار بمحطة نيويورك؟
تَمكَّن المهاجر السوري زكريا دهان من الإمساك بأحد المطلوبين للشرطة، بعد إطلاقه النار على المارة في محطة مترو الأنفاق بنيويورك، ليستحق بذلك المكافأة التي أعلنت عنها السلطات، وقيمتها 50 ألف دولار.
كيف تَمكَّن مهاجر سوري من القبض على مرتكب حادثة إطلاق النار بمحطة نيويورك؟
لم تذكر الشرطة الأمريكية دوافع الهجوم، لكن وثائق المحكمة تَضمَّنَت معلومات حول خطاب عنصري تَخلَّل منشورات مرتكب الحادثة عبر الإنترنت. / AP
14 أبريل 2022

تَمكَّن المهاجر السوري زكريا دهان (21 عاماً) من الإمساك بأحد المطلوبين للشرطة بعد إطلاقه النار على المارة في محطة مترو الأنفاق بنيويورك، ليستحق بذلك المكافأة التي أعلنت عنها السلطات لمن يدلّها على المتهم، وقيمتها 50 ألف دولار.

والثلاثاء الماضي أصاب فرانك جيمس (62 عاماً) 23 شخصاً، 10 منهم بإطلاق الرصاص عليهم مباشرةً، وحينما تَعطَّل مسدسه فجأة لاذ بالفرار وتَمكَّن من الاختفاء وسط رعب المارة، الذين كان من بينهم زكريا متجهاً إلى عمله.

لاحقاً وجدت الشرطة الأمريكية مسدساً و3 خزانات ذخيرة ممتلئة وألعاباً نارية وحاوية بنزين وفأساً، مما دلّ على أن جيمس كان بصدد ارتكاب مجزرة كبرى، لكن فراره منع حدوث ذلك.

زكريا يعمل في شركة لتركيب كاميرات المراقبة، وأمس الأربعاء، بعد يوم واحد من الحادثة، كان يركّب كاميرا في حي "إيست فيليج" بمنهاتن، حينما شاهد مرتكب الحادثة يحمل حقيبة ويسير على الرصيف، ثم وضع الحقيبة على الأرض، فصرخ زكريا وطلب من المارَّة الابتعاد.

في تلك اللحظة شاهد زكريا سيارة شرطة فأسرع باتجاهها وأخبرهم فوراً، فقبضوا على جيمس قبل أن يرتكب جريمة أخرى.

بذلك استحق زكريا، المهاجر إلى نيويورك منذ 5 أعوام، مكافأة الشرطة التي أعلنت عنها، وقيمتها 50 ألف دولار.

لم تذكر الشرطة الأمريكية دوافع الهجوم، لكن وثائق المحكمة تضمنت معلومات حول خطاب عنصري تَخلَّل منشورات جيمس عبر الإنترنت، يتضمن انتقادات حادة لنظام مترو الأنفاق في نيويورك، ونظريات مؤامرة حول المشرَّدين في المترو، وفق شبكة BBC.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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