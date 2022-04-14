سياسة
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الاحتلال يصعّد بالضفة.. شهيدان في جنين وأكثر من 30 معتقلاً وإضراب برام الله
قُتل فلسطينيان برصاص الجيش الإسرائيلي الخميس خلال اقتحامه بلدة كُفر دان الفلسطينية، قرب مدينة جنين شماليّ الضفة الغربية.
الاحتلال يصعّد بالضفة.. شهيدان في جنين وأكثر من 30 معتقلاً وإضراب برام الله
فلسطينيون يشيعون شهيداً قُتل برصاص الاحتلال يوم الأربعاء / AP
14 أبريل 2022

استُشهد شابان فلسطينيان صباح الخميس خلال عملية عسكرية جديدة لقوات الاحتلال الاسرائيلي في الضفة الغربية، كما أفادت وزارة الصحة الفلسطينية.

وأعلنت الوزارة في بيان مقتضَب "استشهاد شابَّين متأثرَين بإصابتهما نتيجة العدوان الإسرائيلي على محافظة جنين".

وكانت الوزارة ذكرت في بيان سابق صباح الخميس، أن 6 مواطنين في محافظة جنين أصيبوا برصاص حي أطلقه الجيش الإسرائيلي، "بينهم 3 إصابات حرجة جداً".

وفجر الأربعاء قتل الجيش الإسرائيلي الشابّ محمد عساف من بلدة كفر لاقف شرقيّ قلقيلية خلال عملية نفذها في مدينة نابلس (شمال).

وتشهد الضفة الغربية، بخاصة منطقة محافظة جنين، توتراً ملحوظاً منذ أكثر من أسبوع، إذ يشنّ الجيش الإسرائيلي حملات اعتقالات وتفتيش واسعة، يعقبها اندلاع اشتباكات مع الفلسطينيين.

في سياق متصل قالت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية إن قوات الاحتلال الإسرائيل شنت اليوم الخميس حملة اعتقالات واسعة طالت 32 مواطناً من محافظات الضفة.

وأشارت إلى أن الاعتقالات جرت في مدن رام الله وبيت لحم ونابلس وجنين والخليل، وكذلك مخيم نور شمس.

إضراب عامّ

كذلك عمّ الإضراب الشامل محافظتَي رام الله والبيرة، وكذلك مدينة بيت لحم، وذلك "حداداً على أرواح الشهداء، واستنكاراً لجرائم الاحتلال الإسرائيلي"، وفق الوكالة الفلسطينية.

وشمل الإضراب مناحي الحياة كافة، التجارية والقطاعات العامة والخاصة، بما فيها المؤسسات التعليمية في محافظة رام الله والبيرة.

وفي بيت لحم عمّ الإضراب الشامل المحافظة، تلبيةً لدعوة لجنة التنسيق الفصائلي، حداداً على روح الشهيد الطفل حمامرة.

مصدر:AA
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