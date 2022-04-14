سياسة
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قائد الجيش الجزائري يحذّر جهة لم يسمِّها من الاستقواء بالعدوّ.. ماذا قال؟
قال رئيس أركان الجيش الجزائري الفريق السعيد شنقريحة، إن العدوّ يستخدم أسلحة غير تقليدية يكون فيها غير مرئي.
قائد الجيش الجزائري يحذّر جهة لم يسمِّها من الاستقواء بالعدوّ.. ماذا قال؟
رئيس أركان الجيش الجزائري الفريق السعيد شنقريحة (وزارة الدفاع الجزائرية) / Others
14 أبريل 2022

حذّر رئيس أركان الجيش الجزائري الفريق السعيد شنقريحة جهة لم يسمّها من الاستقواء بالعدو على الأخ، مضيفاً أن "الخيانة أصبحت وجهة نظر".

وقال شنقريحة إن “معركة اليوم صعبة لأننا نعيش في زمن تسارعت فيه الأحداث واختلطت فيه المفاهيم وذابت فيه القيم والمبادئ”.

وتابع الفريق شنقريحة خلال زيارة عمل وتفتيش للناحية العسكرية الأولى بالبليدة (50 كلم غرب الجزائر العاصمة): ”الخيانة أصبحت وجهة نظر، وخذلان الصديق في وقت الضيق نباهة، والاستقواء بالعدو على الأخ والشقيق سياسة حكيمة، فما كان مذموماً مرفوضاً بالأمس القريب أصبح اليوم مقبولاً، بل مستحبّاً”.

وأكد شنقريحة أن لكل جيل من الأجيال معركته، قائلاً: “إذا كانت معركة أجدادكم وآبائكم هي تحرير الأرض من براثن الاستعمار، وإذا كانت معركة زملائكم وإخوانكم هي التصدي لآفة الإرهاب الهمجي، فإن معركتكم أنتم شباب الجيش ومن خلالكم شباب الجزائر قاطبة هي مواصلة المسير والحفاظ على استقلال الوطن وسيادته، وهي معركة وعي بامتياز”.

وأضاف: “معركة الوعي هي أخطر المعارك على الإطلاق، لأنها تتعلق بمستويات غير مادية كالفكرة والقيم، وميدانها الفضاء الافتراضي والمعرفي، حيث تستخدم فيه أسلحة غير تقليدية، ولأن العدوّ فيها غير مرئي في كثير من الأحيان ويملك من وسائل التأثير في الوعي الفردي والجماعي ما يصعّب مجابهته والتصدي له في ظلّ عولمة كاسحة جارفة”.

كان شنقريحة أكّد في ظهور له قبل أيام أن بلاده ماضية في ترسيخ استقلالها الجيواستراتيجي، مشيراً إلى أن عالم اليوم يواجه تحولات جيوسياسية عميقة وتحديات أمنية معقدة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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