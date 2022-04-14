قال الكرملين يوم الخميس إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيبحث مجموعة من التدابير لتعزيز أمن روسيا إذا انضمت فنلندا والسويد إلى حلف شمال الأطلسي فور تلقّيه مقترحات من وزارة الدفاع بشأن الأمر.

وقال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف في اتصال جماعي مع الصحفيين، إن الوزارة لا تزال تحتاج إلى وقت لإعداد المقترحات.

تصريحات بيسكوف جاءت بعد تحذير وجّهه ديمتري ميدفيديف، أحد أقرب حلفاء بوتين، إلى حلف شمال الأطلسي، من أن روسيا ستُضطرّ إلى تعزيز دفاعاتها في المنطقة إذا انضمت فنلندا والسويد إلى التحالف العسكري الذي تقوده الولايات المتحدة.

وأمس الأربعاء وصلت فنلندا والسويد، العضوان في الاتحاد الأوروبي، إلى مراحل مهمة في طريقهما إلى عضوية محتمَلة في حلف شمال الأطلسي (ناتو)، بعد أن أصدرت الحكومة الفنلندية تقريراً أمنياً للمشرعين، وبدأ الحزب الحاكم في السويد مراجعة خيارات السياسة الأمنية.

وأثار الغزو الروسي لأوكرانيا في 24 فبراير/شباط الماضي، زيادة في تأييد الانضمام إلى الناتو في الدولتين، إذ أظهرت استطلاعات الرأي أن الغالبية تؤيد الانضمام إلى الحلف في فنلندا، وأن عدد مؤيدي الناتو في السويد يفوق عدد الرافضين للفكرة.

ومن المقرَّر عقد قمة لحلف شمال الأطلسي يومَي 29 و30 يونيو/حزيران المقبل في مدريد، ويتوقع معظم المحللين إعلان ترشيح فنلندا بحلول ذلك الوقت.

ولا تستبعد السويد الانضمام إلى التحالف العسكري الغربي أيضاً، لكن دون أن يكون مسعاها بارزاً على غرار جارتها.