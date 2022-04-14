توصلت لندن إلى اتفاق مثير للجدل مع كيغالي أُعلن عنه الخميس يقضي بإرسال المهاجرين وطالبي اللجوء، الذين يعبرون المانش، إلى رواندا، في وقت تحاول بريطانيا وضع حد لتدفق أعداد قياسية من الأشخاص عبر الممر المائي المحفوف بالمخاطر.

وقال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون في خطاب قرب دوفر في جنوب شرق إنجلترا: "اعتباراً من اليوم.. أي أشخاص يدخلون إلى المملكة المتحدة بشكل غير شرعي إضافة إلى أولئك الذين وصلوا بشكل غير شرعي منذ الأول من يناير/كانون الثاني قد يعاد نقلهم إلى رواندا".

وأضاف: "ستملك رواندا القدرة على إعادة توطين عشرات آلاف الأشخاص في السنوات المقبلة".

ووصف الدولة الواقعة في شرق إفريقيا وذات السجل الشائك في حقوق الإنسان بأنها "من أكثر بلدان العالم أماناً، وتعرف عالمياً بسجلّها في استقبال وإدماج والمهاجرين".

ووصل أكثر من 28 ألف شخص من فرنسا إلى بريطانيا على متن قوارب صغيرة عبر المانش عام 2021.

وكان نحو 90 في المئة من هؤلاء رجال وثلاثة أرباعهم رجال تبلغ أعمارهم ما بين 18 و39 عاماً.

وتزور وزيرة الداخلية البريطانية بريتي باتيل رواندا لتوقيع صفقة بقيمة 120 مليون جنيه إسترليني حول “شراكة الهجرة والتنمية الاقتصادية” تتضمن نقل طالبي لجوء غالبيتهم رجال غير متزوجين وصلوا إلى بريطانيا على متن قوارب أو شاحنات.

من جهتها، قالت الحكومة الرواندية إن المهاجرين “يحق لهم التمتع بالحماية الكاملة بموجب القانون الرواندي والمساواة في الوصول إلى العمل والتسجيل في خدمات الرعاية الصحية والاجتماعية”.

ويأتي الاتفاق مع رواندا، بعد 3 سنوات من الوعود التي قدمتها وزيرة الداخلية بنقل إجراءات اللجوء إلى دول ثالثة، والإخفاق في إبرام صفقات مع ألبانيا وغانا.

من جهتها، انتقدت منظمات اللاجئين الخطط ووصفتها بأنها قاسية، وحثت على إعادة التفكير فيها.

وقال حزب العمال إن خطة الحكومة “غير عملية وغير أخلاقية وتعتبر ابتزازاً” واصفاً هذه الصفقة بأنها باهظة الثمن وغير فعالة.

وبناء على بيانات المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، تلقّت ألمانيا أكبر عدد من طلبات اللجوء على مستوى أوروبا عام 2021 بلغ 127,730طلباً، تليها فرنسا (96510 طلبات) بينما تلقت المملكة المتحدة رابع أكبر عدد من الطلبات بلغ 44190طلباً.