تناولت وسائل إعلام غربية، مقطعاً ساخراً عن الرئيس الأمريكي جو بايدن، بثته قناة سعودية، وأعاد نشطاء نشره عبر وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة.

وعلق مقدم البرامج الشهير تاكر كارلسون، صاحب أحد أشهر برامج التوك الشو السياسية على قناة "فوكس نيوز"، قائلاً: "في بلادنا لا يتاح لبرنامج (ساترداي نايت لايف) السخرية من الخرف الواضح لبايدن، ولكن في السعودية يمكنهم ذلك ببساطة"، وتابع: "ربما تغيرت الأوضاع بمرور الأيام".

وأشار برنامج آخر على قناة فوكس نيوز الأمريكية أيضاً، إلى أن السعودية رفضت تلقي مكالمة الرئيس الأمريكي جو بايدن، في بداية الهجوم الروسي على أوكرانيا، وربط بين المقطع الساخر و"تغير في السياسة السعودية تجاه الولايات المتحدة".

وعرض مسلسل "ستوديو 22" الكوميدي على قناة MBC السعودية، مقطعاً ساخراً قدمه الممثل السعودي خالد الفراج، يسخر فيه من ارتباك بايدن في أحد مؤتمراته الصحفية الخاصة بروسيا، ومساعدة نائبته كامالا هاريس له عبر تلقينه الكلمات.