أعلن الاتحاد العربي لكرة القدم عن استمرار بطولة الأندية العربية التي استؤنفت في 2017 بعد توقفها لعدة سنوات، كما سيدرس الاتحاد مقترحات لإقامتها بطريقة التجمع.

وأحرز الرجاء المغربي لقبها الأخير على حساب الاتحاد السعودي بركلات الترجيح في الرباط في 21 أغسطس/آب 2021.

وقال رئيس الاتحاد وزير الرياضة السعودي، الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل، الأربعاء، عقب اجتماع مجلس إدارته في جدة "أكبر مشكلة تواجه الاتحاد العربي هي روزنامة البطولة. شاهدنا طلباً كبيراً من الأندية للمشاركة في البطولة العربية".

وأوضح تركي الفيصل أن "البطولة مقامة كل سنة وهناك اقتراح لإقامة بطولة مجمعة".

وعن بطولة المنتخبات التي أقيمت في قطر نهاية العام الماضي، وأحرزت لقبها الجزائر أمام تونس 2-صفر، قال الفيصل "أشكر الإخوان في قطر وفيفا لإقامة كأس العرب للمنتخبات، هناك نقاش لتطويرها ويجب أن تقام بشكل دوري.

من جانبه قال الأمين العام للاتحاد العربي رجاء الله السلمي، في حديث تلفزيوني إن "بطولة الأندية مستمرة.. وستكون بالمزايا السابقة ذاتها". وأوضح السلمي أن الآلية ستعلن في مرحلة مقبلة. نأمل الانطلاق بها بداية الموسم الجديد، يكون لدينا تصور واضح ونعلن عنه. وبعد كأس العالم (قطر 2022) سننطلق في مراحلها المختلفة".

بدوره، أوضح رئيس الاتحاد التونسي وديع الجريء المشارك في الاجتماع في منشور بحسابه على فيسبوك أن "التوجه الحالي هو أن تكون البطولة مجمعة حسب روزنامة تناسب الجميع"، مع ترجيحات بإقامتها في السعودية.