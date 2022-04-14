صوّت البرلمان الأوكراني الخميس على قرار يوصّف أعمال الجيش الروسي في أوكرانيا بـ"الإبادة الجماعية" حسب حسابه على تليغرام.

وأشار النص الذي أقر بغالبية 363 صوتاً إلى أن "أفعال روسيا تهدف إلى إبادة الشعب الأوكراني بشكل منهجي وحرمانه من حق تقرير المصير ومن تطور مستقل".

وأضاف: "هذا يتطلب اعترافاً فورياً بالأفعال التي ارتكبتها القوات الروسية خلال العدوان الذي بدأ في 24 فبراير/شباط 2022 على أنها إبادة جماعية للشعب الأوكراني".

ويهدف قرار البرلمان الأوكراني إلى مطالبة الأمم المتحدة والجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا والبرلمان الأوروبي والجمعية البرلمانية لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا وحلف شمال الأطلسي، بالإضافة إلى الحكومات والبرلمانات في أنحاء العالم بالاعتراف أيضاً بأفعال الجيش الروسي في أوكرانيا على أنها "إبادة جماعية للشعب الأوكراني".

من جانبه أوضح أستاذ القانون الدولي وليام شاباس من جامعة ميدلسكس في لندن لوكالة الصحافة الفرنسية أن "مصطلح إبادة جماعية له تعريف قانوني دقيق، لكنه يُستخدم أيضاً على نطاق واسع من السياسيين والناشطين بسبب قدرته على إثارة الرأي العام".

والثلاثاء، وصف بايدن، الحرب الروسية على أوكرانيا بأنها "إبادة جماعية"، للمرة الأولى، كما اعتبر نظيره الروسي فلاديمير بوتين "ديكتاتوراً".

وقال في كلمة، إن "الديكتاتور أعلن الحرب ويرتكب إبادة جماعية في النصف الآخر من العالم"، في إشارة إلى بوتين.

وبخلاف بايدن لم يستخدم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الأربعاء مصطلح "إبادة جماعية"، مشكّكاً في فائدة "التصعيد الكلامي" لإنهاء الحرب.

ورداً على سؤال عبر قناة "فرانس 2" بشأن تصريحات بايدن الثلاثاء، أجاب ماكرون بأنه يريد "توخّي الحذر في استخدام المصطلحات".