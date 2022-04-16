طوال العقود الماضية، حققت الشركات المهيمنة على صناعة الدواء واللقاحات مكاسب اقتصادية وسياسية كبيرة جراء سيطرتها على قطاع حيوي واستراتيجي، يصفه البعض بالاقتصاد المنسي، نظراً للأرباح الهائلة التي تجلب معها بالضرورة سطوة سياسية كبيرة في معظم الدول، وعلى رأسها أمريكا.

على الرغم من التطور الملحوظ الذي تحققه الأدوية الصينية والآسيوية بشكل عام خلال السنوات الأخيرة، إلا أن الهوة ما زالت كبيرة لصالح الشركات الأمريكية والأوروبية التي تحكم سيطرتها على هذا القطاع، والتي بطبيعة الحال تستغل نفوذها السياسي وقوتها الاقتصادية لتعزيز مكانتها وقوتها.

ولعل جائحة كورونا، التي عصفت بالعالم قبل حوالي عامين وما زالت تأثيراتها مستمرة حتى اليوم، قد كشفت عن هذا القطاع المخفي من الاقتصاد، وسلطت الأضواء أكثر على الشركات الغربية الكبرى المدعومة من دول وحكومات ودورها الخطير الذي لا يقتصر على صحة البشرية وحسب، بل يمتد ليصل إلى جميع الأحياء على كوكبنا.

الجائحة تكشف المستور

بينما تزداد الانتقادات الموجهة إلى شركات صناعة الدواء، تشير الإحصائيات إلى أنه ثمة علاقة قوية بين نسب الوفيات ومعدلات الدخل في كل بلد، حيث تختلف نسب الوفيات من منطقة جغرافية واقتصادية إلى أخرى، حيث يبدو أنه كلما زاد متوسط دخل الفرد في بلد ما زاد متوسط الأعمار فيها.

ومع تفشي وباء كورونا في مارس/آذار 2021، تزايد الضغط على بعض البلدان لتعليق العمل بقواعد الملكية الفكرية المتعلقة بالدواء ولتسهيل وصول اللقاحات إلى عدد أكبر من الناس في أسرع وقت ممكن، وبخاصة في البلدان الأشد فقراً.

الأمر الذي دفع إلى تفعيل مبادرة "كوفاكس" (COVAX) التي تهدف إلى ضمان حصول 20% من السكان في كل بلد على اللقاح. لكن الصورة ظلت غير متكافئة إلى حد كبير، فمن بين 8.1 مليار جرعة جرى بيعها حتى أوائل مارس/آذار 2021، اشترت البلدان الغنية 60% منها، مع أنّ شعوبها لا تشكل إلّا حوالي 15% من سكان العالم. وهو ما كشف عن جشع الدول الغنية، والغربية تحديداً، واحتكارها للقاحات دون أن تكترث لأمر البقية.

أكبر شركات الأدوية لعام 2021

نستعرض في هذا التقرير أكبر 3 شركات أدوية تحقيقاً للإيرادات خلال عام 2021:

1- فايزر (Pfizer) الأمريكية

مهدت جائحة كورونا الطريق أمام شركة "فايزر"، التي طورت بالشراكة مع "بيونتيك" الألمانية أهم لقاح لمكافحة فيروس كوفيد-19، لتحطيم الرقم القياسي في عام 2021 والتربع على عرش أكبر شركات الأدوية على مستوى العالم.

والعام الماضي 2021، نمت إيراداتها في المتوسط ​​بنسبة 19.8%، محققةً إجمالي مبيعات وصلت لـ 81.3 مليار دولار.

فيما تهدف الشركة إلى أن تصبح أول من يكسر حاجز 100 مليار دولار أمريكي في الإيرادات السنوية في عام 2022.

2- روش (Roche) السويسرية

حلت شركة الرعاية الطبية السويسرية "روش" بالمرتبة الثانية عالمياً، وذلك بعدما بلغت إيراداتها التراكمية العام الماضي نحو 68.1 مليار دولار.

ويرجع الفضل بزيادة مبيعات الشركة بشكل أساسي لمنتجات الشركة الخاصة باختبارات ذات صلة بوباء كورونا.

وتشتهر الشركة بتصنيع أدوية السرطانات الأكثر مبيعاً، فضلاً عن نشاطها لتطوير عقارات وأجهزة لعلاج أمراض متنوعة بما في ذلك الأورام والمناعة والأمراض المعدية والأعصاب.

3- أبفي "AbbVie" الأمريكية

جاءت شركة "أبفي" الأمريكية، المنبثقة عن شركة "مختبرات أبوت"، بالمرتبة الثالثة عالمياً بتسجيلها مبيعات وصلت إلى 56.1 مليار دولار.

وتنتج الشركة مجموعة كبيرة من الأدوية لعلاج عدة أمراض بما في ذلك الأمراض الجلدية والأورام وأمراض الجهاز العصبي والجهاز الهضمي.