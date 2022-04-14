أعلن الأمير السعودي، الوليد بن طلال، الخميس، رفضه عرض الملياردير الأمريكي، إيلون ماسك، شراء "تويتر" مقابل 54.2 دولار للسهم.

وقال ابن طلال في تغريدة عبر تويتر "لا أعتقد أن العرض المقترح من إيلون ماسك لشراء تويتر مقابل 54.2 دولار للسهم يقترب من القيمة الجوهرية للسعر بالنظر إلى آفاق نموه".

وأضاف الأمير السعودي قائلاً "كوني أحد أكبر المساهمين في تويتر، أرفض هذا العرض".

والوليد بن طلال، بشكل شخصي وعبر شركته "المملكة القابضة"، ثاني أكبر مساهم في شركة تويتر مشغلة أحد أكبر مواقع التواصل الاجتماعي، بحصة تبلغ حوالي 35 مليون سهم، تشكل 5% من إجمالي أسهم الشركة.

والخميس، أظهر ملف تنظيمي لشركة تويتر أنها تلقت خطاباً من ماسك، مؤسس ومالك شركة "تسلا" لصناعة السيارات الكهربائية، يتضمن عرضاً لشراء المنصة بسعر 54.2 للسهم، بقيمة إجمالية 41.39 مليار دولار.

وفي رسالة وجهها لرئيس مجلس إدارة تويتر بريت تايلور، قال ماسك: "منذ أن قمت باستثماري، أدرك الآن أن الشركة لن تزدهر في شكلها الحالي. يحتاج تويتر إلى التحول إلى شركة خاصة".

وأضاف ماسك: "عرضي هو أفضل عرض نهائي لدي، وإذا لم يُقبَل، فسوف أحتاج إلى إعادة النظر في موقفي كمساهم".

في وقت سابق من هذا الأسبوع، أعلن المدير العام لشبكة التواصل الاجتماعي باراغ أغراوال، تراجع ماسك عن فكرة الانضمام إلى مجلس إدارة "تويتر".

ومطلع أبريل/نيسان الجاري، أعلن الملياردير ومؤسس شركة تسلا، شراء حصة تبلغ 9.2% من أسهم تويتر، ليصبح بذلك أكبر مساهمي المنصة الاجتماعية.