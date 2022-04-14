سياسة
2 دقيقة قراءة
"صديقة الثورة".. وفاة المناضلة المناهضة لاستعمار الجزائر جولييت أكومبورا
قدم الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، تعازيه ومواساته لعائلة المناضلة جولييت أكومبورا التي وافتها المنية عن عمر ناهز 92 عاماً.  وقد عُرفت أكومبورا بنضالها من أجل نصرة القضية الجزائرية ومناهضة الاستعمار الفرنسي, وهي زوجة المناضل الكبير جورج أكومبورا.
"صديقة الثورة".. وفاة المناضلة المناهضة لاستعمار الجزائر جولييت أكومبورا
وفاة المناضلة المناهضة للاستعمار الفرنسي للجزائر جولييت أكومبورا
14 أبريل 2022

توفيت المناضلة المناهضة للاستعمار الفرنسي، جولييت أكومبورا أرملة المناضل جورج أكومبورا، الذي حُكم عليه بالإعدام خلال حرب استقلال الجزائر، عن عمر ناهز 92 سنة، على ما أعلن الرئيس عبد المجيد تبون في رسالة تعزية.

وحيا تبون في بيان للرئاسة الجزائرية "التاريخ النضالي لجولييت أكومبورا ذات الأصول الأوروبية من أجل القضية الجزائرية ومناهضة الاستعمار الفرنسي"

من جولييت أكومبورا؟

وجولييت، ذات الأصول الأوروبية، وهي أرملة "المجاهد الجزائري" جورج أكومبورا الذي توفي في 2012، المناضل الذي انضم مع زوجته إلى صفوف المقاومة الوطنية الجزائرية مع اندلاع حرب التحرير (1954-1962)، من خلال الحزب الشيوعي الجزائري.

وحُكم على جورج أكومبورا بالإعدام في 1956 بعد اتهامه بالمشاركة في تفجير مركز شرطة في حي المرادية بالعاصمة الجزائرية، لكن الحكم لم ينفذ بعد وصول شارل ديغول إلى السلطة في 1958 ومنع تنفيذ أحكام الإعدام.

وقد عرفت الفقيدة بنضالها من أجل نصرة القضية الجزائرية ومناهضة الاستعمار الفرنسي.

وستقام جنازة جولييت أكومبورا السبت في المقبرة المسيحية بحي بولوغين بالعاصمة الجزائرية حيث دُفن زوجها.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us