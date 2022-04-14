توفيت المناضلة المناهضة للاستعمار الفرنسي، جولييت أكومبورا أرملة المناضل جورج أكومبورا، الذي حُكم عليه بالإعدام خلال حرب استقلال الجزائر، عن عمر ناهز 92 سنة، على ما أعلن الرئيس عبد المجيد تبون في رسالة تعزية.

وحيا تبون في بيان للرئاسة الجزائرية "التاريخ النضالي لجولييت أكومبورا ذات الأصول الأوروبية من أجل القضية الجزائرية ومناهضة الاستعمار الفرنسي"

من جولييت أكومبورا؟

وجولييت، ذات الأصول الأوروبية، وهي أرملة "المجاهد الجزائري" جورج أكومبورا الذي توفي في 2012، المناضل الذي انضم مع زوجته إلى صفوف المقاومة الوطنية الجزائرية مع اندلاع حرب التحرير (1954-1962)، من خلال الحزب الشيوعي الجزائري.

وحُكم على جورج أكومبورا بالإعدام في 1956 بعد اتهامه بالمشاركة في تفجير مركز شرطة في حي المرادية بالعاصمة الجزائرية، لكن الحكم لم ينفذ بعد وصول شارل ديغول إلى السلطة في 1958 ومنع تنفيذ أحكام الإعدام.

وقد عرفت الفقيدة بنضالها من أجل نصرة القضية الجزائرية ومناهضة الاستعمار الفرنسي.

وستقام جنازة جولييت أكومبورا السبت في المقبرة المسيحية بحي بولوغين بالعاصمة الجزائرية حيث دُفن زوجها.