سياسة
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بتوجيهات غانتس.. إسرائيل تغلق الأراضي الفلسطينية في عيد الفصح اليهودي
أعلنت إسرائيل إغلاق الأراضي الفلسطينية ابتداءً من الجمعة، ولمدة يومين، بمناسبة "عيد الفصح" اليهودي. وعادة ما يشمل الإغلاق قطاع غزة، حيث تغلق السلطات الإسرائيلية معبري "كرم أبو سالم" وبيت حانون "إيريز".
بتوجيهات غانتس.. إسرائيل تغلق الأراضي الفلسطينية في عيد الفصح اليهودي
الحكومة الإسرائيلية تعلن إغلاقاً عاماً للأراضي الفلسطينية ابتداءً من الجمعة بمناسبة عيد الفصح اليهودي / AP
14 أبريل 2022

أعلنت إسرائيل، إغلاقاً عاماً للأراضي الفلسطينية، ابتداءً من الجمعة، ولمدة يومين، بمناسبة عيد "الفصح" اليهودي الذي يبدأ الجمعة ويستمر أسبوعاً.

جاء ذلك حسب بيان صادر، الخميس، عن مكتب تنسيق أعمال الحكومة الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية.

وقال البيان "في عقب تقييم الوضع الأمني وتوجيهات وزير الدفاع (بيني غانتس)، سيجري فرض إغلاق عام على منطقة الضفة الغربية، كما ستغلق المعابر مع قطاع غزة ابتداءً من غد الجمعة، عشية عيد الفصح اليهودي، ولغاية السبت".

ونوه بيان المكتب أنه "سيجري إجراء تقييم إضافي للوضع الأمني يوم السبت، برئاسة وزير الدفاع، وفي أعقابه يتقرر استمرار الإغلاق أو عدمه خلال أسبوع عيد الفصح".

وعادة عندما يشمل الإغلاق قطاع غزة، حيث تغلق السلطات الإسرائيلية معبري "كرم أبو سالم" التجاري (جنوب)، وبيت حانون "إيريز" الخاص بحركة الأفراد شمالي القطاع.

أما في الضفة الغربية فيجري تجميد مفعول التصاريح التي يحملها العمال الفلسطينيون للعمل داخل إسرائيل، بالإضافة إلى تجميد عمل بعض المعابر وإغلاق عدد من الشوارع التي تمر بالمستوطنات الإسرائيلية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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