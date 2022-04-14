اتهم عمدة بلدية العاصمة الأوكرانية كييف، فيتالي كليتشكو، الخميس، روسيا بارتكاب أعمال "تطهير عرقي" ضد الشعب الأوكراني.

جاء ذلك خلال زيارة أجراها كليتشكو إلى حديقة في كييف من المقرر أن يطلق عليها اسم "أبطال ماريوبول"، في إشارة إلى سكان مدينة ماريوبول الساحلية المحاصرة من القوات الروسية.

وأشار كليتشكو إلى وجود تمثال في الحديقة يرمز إلى الصداقة بين روسيا وأوكرانيا، وقال: "كيف يمكننا الحديث عن الصداقة بينما تهاجمنا روسيا وتشن حملة تطهير عرقي ضد الشعب الأوكراني وتدمر شعبنا ومدننا".

وفي السياق، أوضح كليتشكو أنه سيجري التصويت في مجلس مدينة كييف لإزالة "موسكو" و "مينسك" من أسماء الشوارع والطرق ومترو الأنفاق في العاصمة.

ولم يصدر تعليق فوري من الجانب الروسي على اتهامات المسؤول الأوكراني.

وقُتل ما لا يقل عن 19 ألفاً و664 مدنياً وجرح ألفي و613 آخرين في أوكرانيا منذ أن بدأت روسيا حربها، وفقاً لتقديرات الأمم المتحدة، ويُخشى أن يكون الرقم الحقيقي أعلى من ذلك بكثير.

وقالت وكالة اللاجئين التابعة للأمم المتحدة إن أكثر من 4.7 مليون أوكراني فروا إلى دول أخرى منذ بداية الحرب التي بدأت في 24 فبراير/شباط الماضي، فيما نزح أكثر من 7 ملايين داخلياً.

وفي 24 فبراير/شباط، أطلقت روسيا هجوماً على أوكرانيا تبعه رفض دولي وعقوبات اقتصادية مشددة على موسكو​​​​​ التي تشترط لإنهاء عمليتها تخلي كييف عن خطط الانضمام إلى كيانات عسكرية والتزام الحياد، وهو ما تعتبره الأخيرة "تدخلاً في سيادتها".