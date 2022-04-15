سياسة
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فجر عيد الفصح.. الاحتلال يقتحم المسجد الأقصى ويصيب العشرات
أصيب عشرات الفلسطينيين خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الجمعة باحات المسجد الأقصى في القدس الشرقية مجدداً.
فجر عيد الفصح.. الاحتلال يقتحم المسجد الأقصى ويصيب العشرات
أُصيب عدد من الفلسطينيين فجر الجمعة في اقتحام الشرطة الإسرائيلية ساحات المسجد الأقصى  / AFP
15 أبريل 2022

أُصيب عدد من الفلسطينيين فجر الجمعة في اقتحام الشرطة الإسرائيلية ساحات المسجد الأقصى.

وأشار الهلال الأحمر الفلسطيني في تصريح مقتضب إلى وقوع "عدد من الإصابات خلال مواجهات مع الشرطة الإسرائيلية اندلعت في ساحات المسجد".

وأطلقت الشرطة الإسرائيلية وابلاً من قنابل الصوت في ساحات المسجد.

وذكرت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس في تصريح أن أحد حراس المسجد أُصيب برصاصة معدنية مغلفة بالمطاط في عينه.

وأشار شهود عيان لوكالة الأناضول إلى أن قوات الشرطة الإسرائيلية لاحقت المصلين واعتدت عليهم بالضرب في ساحات المسجد.

ونقلت طواقم الإسعاف المصابين إلى المصلى القبلي المسقوف.

ودخل أفراد الشرطة الإسرائيلية إلى ساحات المسجد، حيث لاحقوا المصلين وأطلقوا قنابل الصوت.

وكان آلاف المصلين أدوا صلاة الفجر في المسجد، كما اعتكف عشرات المصلين فيه خلال ساعات الليل.

وبدورها قالت الشرطة الإسرائيلية في تصريح: "قرابة الساعة 4:00 فجراً بدأ عشرات من خارقي القانون، بعضهم ملثمون، بمسيرة في باحة الحرم القدسي، حاملين أعلام (حركة) حماس والسلطة الفلسطينية، وأطلقوا عدة مفرقعات وألعاب نارية في الهواء وألقوا الحجارة".

وأضافت: "بدأ المشتبه بهم جمع أكوام الحجارة والألواح الخشبية وأغراض أخرى بقصد الإخلال بالنظام. وحتى بعد الصلاة بدأت أعمال شغب عنيفة شملت إلقاء الحجارة والأغراض وإطلاق المفرقعات والألعاب النارية وأعمال الشغب والعبث بالنظام".

مصدر:AA
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