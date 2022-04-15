أعلنت الحكومة الليتوانية أن سفينة تركية أجلت 54 شخصاً كانوا على متن الطراد الروسي "موسكفا" في ساعات الليل قبل غرق الطراد بالكامل في الساعة 03:00 حسبما أعلن كل من تركيا ورومانيا.

وحسبما نشر أرفيداس أنوساوسكاس وزير الدفاع الليتواني تلقت ليتوانيا نداء استغاثة من الطراد في الساعة 01:14، فيما أجلت سفينة تركية 54 شخصاً منه الساعة 02:00، مضيفاً أن عدد الأشخاص على الطراد بلغ 485 شخصاً منهم 66 عسكرياً، فيما ظل عدد القتلى مجهولاً.

وفي بيان صحفي أعلن ماكسيم مارشينكو رئيس الإدارة العسكرية في مدينة أوديسا الأوكرانية مساء الأربعاء أن " الجيش الأوكراني استهدف الطراد الروسي بصاروخين مضادين للسفن من طراز نبتون، ما تسبب في أضرار جسيمة".

وتعد "موسكفا" السفينة الرائدة من فئة "Project 1164 Atlant" لطرادات الصواريخ الموجهة في البحرية الروسية، ودخلت الخدمة عام 1983 تحت اسم "غلوري"، ثم في عام 1996 حملت اسمها الحالي. ويضم سلاح السفينة صواريخ "البازلت" و"فولكان" المضادة للسفن، إلى جانب صواريخ الدفاع الجوي طويلة المدى من طراز S-300.

وفي 24 فبراير/شباط الماضي أطلقت روسيا عملية عسكرية في أوكرانيا، تبعتها ردود فعل دولية غاضبة وفرض عقوبات اقتصادية ومالية "مشددة" على موسكو. وتشترط روسيا لإنهاء العملية تخلي أوكرانيا عن أي خطط للانضمام إلى كيانات عسكرية بينها حلف شمال الأطلسي (ناتو)، والتزام الحياد التام، وهو ما تعتبره كييف "تدخلاً في سيادتها".