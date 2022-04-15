سياسة
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ليتوانيا: سفينة تركية أجلت أشخاصاً من الطراد الروسي "موسكفا"
قال وزير الدفاع الليتواني أرفيداس أنوساوسكاس إن بلاده تلقت استغاثة من الطراد الروسي "موسكفا" في ساعات الليل، فيما قالت الحكومة الليتوانية إن سفينة تركية أجلت 54 شخصاً من السفينة الحربية الروسية "موسكفا" التي أعلنت أوكرانيا استهدافها في البحر الأسود.
ليتوانيا: سفينة تركية أجلت أشخاصاً من الطراد الروسي "موسكفا"
سفن حربية روسية خلال مناورات عسكرية في البحر الأسود - أرشيفية / Reuters
15 أبريل 2022

أعلنت الحكومة الليتوانية أن سفينة تركية أجلت 54 شخصاً كانوا على متن الطراد الروسي "موسكفا" في ساعات الليل قبل غرق الطراد بالكامل في الساعة 03:00 حسبما أعلن كل من تركيا ورومانيا.

وحسبما نشر أرفيداس أنوساوسكاس وزير الدفاع الليتواني تلقت ليتوانيا نداء استغاثة من الطراد في الساعة 01:14، فيما أجلت سفينة تركية 54 شخصاً منه الساعة 02:00، مضيفاً أن عدد الأشخاص على الطراد بلغ 485 شخصاً منهم 66 عسكرياً، فيما ظل عدد القتلى مجهولاً.

وفي بيان صحفي أعلن ماكسيم مارشينكو رئيس الإدارة العسكرية في مدينة أوديسا الأوكرانية مساء الأربعاء أن " الجيش الأوكراني استهدف الطراد الروسي بصاروخين مضادين للسفن من طراز نبتون، ما تسبب في أضرار جسيمة".

وتعد "موسكفا" السفينة الرائدة من فئة "Project 1164 Atlant" لطرادات الصواريخ الموجهة في البحرية الروسية، ودخلت الخدمة عام 1983 تحت اسم "غلوري"، ثم في عام 1996 حملت اسمها الحالي. ويضم سلاح السفينة صواريخ "البازلت" و"فولكان" المضادة للسفن، إلى جانب صواريخ الدفاع الجوي طويلة المدى من طراز S-300.

وفي 24 فبراير/شباط الماضي أطلقت روسيا عملية عسكرية في أوكرانيا، تبعتها ردود فعل دولية غاضبة وفرض عقوبات اقتصادية ومالية "مشددة" على موسكو. وتشترط روسيا لإنهاء العملية تخلي أوكرانيا عن أي خطط للانضمام إلى كيانات عسكرية بينها حلف شمال الأطلسي (ناتو)، والتزام الحياد التام، وهو ما تعتبره كييف "تدخلاً في سيادتها".

مصدر:AA
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