سياسة
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اليمن.. فرار سجناء بعضهم على صلة بتنظيم القاعدة من سجن سيئون
تمكن 10 سجناء من بينهم متهمون بالانتماء إلى تنظيم القاعدة، من الفرار الخميس من سجن سيئون شرقي اليمن. وانطلقت في الأثناء الدوريات المكثفة للفرق الأمنية لإعادة إلقاء القبض عليهم.
اليمن.. فرار سجناء بعضهم على صلة بتنظيم القاعدة من سجن سيئون
  فرار سجناء بعضهم على صلة بتنظيم”القاعدة” من سجن سيئون  في اليمن / AFP
15 أبريل 2022

أكد مصدر أمني يمني اليوم الجمعة فرار عشرة سجناء من السجن المركزي بمدينة سيئون التابعة لمحافظة حضرموت شرقي البلاد، "بينهم متهمون بالانتماء إلى تنظيم القاعدة".

وأشار المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه إلى أن الشرطة رفعت الاستنفار الأمني لإعادة إلقاء القبض عليهم.

وأظهرت وثيقة صدرت لاحقاً عن المنطقة العسكرية الأولى موجهة إلى قادة وعمليات الأمن العام والشرطة في وادي وساحل حضرموت، "تمكُّن عشرة سجناء بينهم عناصر مشتبه بانتمائهم إلى تنظيم القاعدة من الفرار".

ولم يصدر أي تعليق رسمي حول ذلك من السلطات الرسمية التابعة للحكومة الشرعية.

ويقع السجن المركزي بسيئون تحت إشراف قوات التحالف وحراسته من القوات المحلية الموالية للشرعية.

وتنشط عناصر تابعة لتنظيم القاعدة في مناطق عدة بمحافظة حضرموت مستغلة الانفلات الأمني الذي تشهده البلاد جراء الصراع المستمر فيها منذ نحو ثماني سنوات.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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