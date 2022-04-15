أكد مصدر أمني يمني اليوم الجمعة فرار عشرة سجناء من السجن المركزي بمدينة سيئون التابعة لمحافظة حضرموت شرقي البلاد، "بينهم متهمون بالانتماء إلى تنظيم القاعدة".

وأشار المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه إلى أن الشرطة رفعت الاستنفار الأمني لإعادة إلقاء القبض عليهم.

وأظهرت وثيقة صدرت لاحقاً عن المنطقة العسكرية الأولى موجهة إلى قادة وعمليات الأمن العام والشرطة في وادي وساحل حضرموت، "تمكُّن عشرة سجناء بينهم عناصر مشتبه بانتمائهم إلى تنظيم القاعدة من الفرار".

ولم يصدر أي تعليق رسمي حول ذلك من السلطات الرسمية التابعة للحكومة الشرعية.

ويقع السجن المركزي بسيئون تحت إشراف قوات التحالف وحراسته من القوات المحلية الموالية للشرعية.

وتنشط عناصر تابعة لتنظيم القاعدة في مناطق عدة بمحافظة حضرموت مستغلة الانفلات الأمني الذي تشهده البلاد جراء الصراع المستمر فيها منذ نحو ثماني سنوات.