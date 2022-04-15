تعرض المسجد الأزرق التابع للاتحاد الإسلامي التركي "ديتيب" في منطقة دورستفيلد في دورتموند بألمانيا لاعتداء على أيدي متطرفين مجهولين.

وتُركت صورة لخنزير ورسالة بها صليب معقوف في المسجد، فيما لوحظت في الرسالة تهديدات ضد الأتراك.

وجاء في الرسالة الموقعة برمز "NSU 2"، التي ترمز إلى المنظمة الإرهابية الوطنية الاشتراكية السرية (NSU): "سنعود ونهدم مسجدكم.. ألمانيا ستريكم يومكم، اخرجوا من بلادنا، لوّثنا مسجدكم بالقذارة".

وأدان المتحدث باسم منصة دورتموند للجمعيات التركية وعضو مجلس بلدية دورتموند إمري غوليش الهجوم، مذكراً بأن الصليب المعقوف الأسود قد رسم على باب المسجد في يناير/كانون الثاني وفبراير/شباط الماضي.

وأضاف: "نعزو هذه الهجمات إلى تزايد كراهية الأجانب وكراهية الإسلام في المجتمع"، موضحاً أن "مجلس مدينة دورتموند أصدر بياناً في فبراير/شباط الماضي يدين الهجمات ويعرب عن تضامنه مع المسلمين".

وقال غوليتش ​​إنه فقط في مدينة دورتموند تعرضت 6 مساجد للهجوم في الأشهر العشرة الماضية.

وفي أكتوبر/تشرين الثاني 2020 اقتحمت الشرطة الألمانية ”مسجد مولانا”، أحد أقدم مساجد العاصمة الألمانية برلين، حيث تزامنت العملية مع أداء المسلمين صلاة الفجر، وداس خلالها عناصر الشرطة بأحذيتهم سجادات الصلاة، ما أثار انتقاد المسلمين وإدارة المسجد.

وأدان حينها الرئيس التركي رجب طيب أروغان هذا الحادث قائلاً إنه “عنصري ومعادٍ للإسلام ويقرّب أوروبا من العصور الوسطى”.

وكان رئيس الشؤون الدينية البروفيسور علي أرباش قال “بخاصة في أوروبا نشهد أن لغة الكراهية الناتجة عن الإسلاموفوبيا مدعومة أيضاً من قبل السلطات الرسمية.. هذه المعاملة التمييزية وغير المحترمة ضد المسلمين لا يمكن قبولها بأي ذريعة!”.