سياسة
2 دقيقة قراءة
ألمانيا.. متطرفون يعتدون على مسجد يديره الاتحاد الإسلامي التركي
ارتكب متطرفون مجهولون اليوم انتهاكاً صارخاً بحق المسجد الأزرق التابع للاتحاد الإسلامي التركي “ديتيب”، في منطقة دورستفيلد في دورتموند بألمانيا.
ألمانيا.. متطرفون يعتدون على مسجد يديره الاتحاد الإسلامي التركي
مسجد تابع للاتحاد الإسلامي التركي "ديتيب" في منطقة دورستفيلد في دورتموند بألمانيا يتعرض لاعتداء على أيدي متطرفين / AA
15 أبريل 2022

تعرض المسجد الأزرق التابع للاتحاد الإسلامي التركي "ديتيب" في منطقة دورستفيلد في دورتموند بألمانيا لاعتداء على أيدي متطرفين مجهولين.

وتُركت صورة لخنزير ورسالة بها صليب معقوف في المسجد، فيما لوحظت في الرسالة تهديدات ضد الأتراك.

وجاء في الرسالة الموقعة برمز "NSU 2"، التي ترمز إلى المنظمة الإرهابية الوطنية الاشتراكية السرية (NSU): "سنعود ونهدم مسجدكم.. ألمانيا ستريكم يومكم، اخرجوا من بلادنا، لوّثنا مسجدكم بالقذارة".

وأدان المتحدث باسم منصة دورتموند للجمعيات التركية وعضو مجلس بلدية دورتموند إمري غوليش الهجوم، مذكراً بأن الصليب المعقوف الأسود قد رسم على باب المسجد في يناير/كانون الثاني وفبراير/شباط الماضي.

وأضاف: "نعزو هذه الهجمات إلى تزايد كراهية الأجانب وكراهية الإسلام في المجتمع"، موضحاً أن "مجلس مدينة دورتموند أصدر بياناً في فبراير/شباط الماضي يدين الهجمات ويعرب عن تضامنه مع المسلمين".

وقال غوليتش ​​إنه فقط في مدينة دورتموند تعرضت 6 مساجد للهجوم في الأشهر العشرة الماضية.

وفي أكتوبر/تشرين الثاني 2020 اقتحمت الشرطة الألمانية ”مسجد مولانا”، أحد أقدم مساجد العاصمة الألمانية برلين، حيث تزامنت العملية مع أداء المسلمين صلاة الفجر، وداس خلالها عناصر الشرطة بأحذيتهم سجادات الصلاة، ما أثار انتقاد المسلمين وإدارة المسجد.

وأدان حينها الرئيس التركي رجب طيب أروغان هذا الحادث قائلاً إنه “عنصري ومعادٍ للإسلام ويقرّب أوروبا من العصور الوسطى”.

وكان رئيس الشؤون الدينية البروفيسور علي أرباش قال “بخاصة في أوروبا نشهد أن لغة الكراهية الناتجة عن الإسلاموفوبيا مدعومة أيضاً من قبل السلطات الرسمية.. هذه المعاملة التمييزية وغير المحترمة ضد المسلمين لا يمكن قبولها بأي ذريعة!”.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us