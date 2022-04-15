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واتساب تختبر خاصية جديدة للتواصل تستهدف المؤسسات والمدارس.. بماذا تتميز؟
تنوي منصة التراسل الفوري واتساب إطلاق خاصية جديدة سمّتها "مجتمعات" تستهدف تنظيم المجموعات في هياكل أكبر بحيث يمكن استخدامها في أماكن العمل والمدارس.
واتساب تختبر خاصية جديدة للتواصل تستهدف المؤسسات والمدارس.. بماذا تتميز؟
واتساب تختبر خاصية جديدة لمراسلات المؤسسات / Reuters
15 أبريل 2022

قالت خدمة التراسل الفوري واتساب المملوكة لشركة ميتا بلاتفورمز اليوم الخميس إنها تختبر خاصية جديدة تستهدف تنظيم المجموعات في هياكل أكبر بحيث يمكن استخدامها في أماكن العمل والمدارس، وأطلقت الشركة على هذه الخاصية اسم "مجتمعات". مؤكدة أن ميزة المجتمعات ستكون مشفرة أيضاً من الطرفين.

وقال ويل كاثكارت رئيس واتساب إن الخاصية ستجمع المجموعات، التي يبلغ الحد الأقصى لأعضائها 256 مستخدماً، تحت مظلات أكبر تضم آلافاً، ويمكن للمسؤولين عن إدارتها إرسال إشعارات لتجمع أكبر. وأضاف كاثكارت أنها “مخصصة للمجتمعات التي أنت جزء منها بالفعل في حياتك وتجري اتصالات خاصة”. مشيراً إلى أنواع أخرى مشابهة من أطر الاتصال مثل سلاك أو ميكروسوفت تيمز. وقال إنه لا توجد خطط حالية لفرض رسوم على الخاصية الجديدة التي يجري اختبارها بشكل تجريبي مع عدد صغير من المجتمعات العالمية لكنه لم يستبعد توفير ميزات خاصة للمؤسسات في المستقبل.

وقال مارك زوكربيرج الرئيس التنفيذي لشركة ميتا في تدوينة اليوم الخميس إن (مجتمعات) ستعمل خلال الأشهر القادمة. وأضاف أن ميتا ستنشئ ميزات تراسل مجتمعية لفيسبوك وماسنجر وإنستغرام.

مصدر:Reuters
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