سياسة
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تزامناً مع زيارة وفد أمريكي.. الصين تجري تدريبات عسكرية بالقرب من تايوان
أجرت الصين اليوم الجمعة تدريبات هجومية بالقرب من تايوان، تزامناً مع زيارة وفد أمريكي الجزيرة، رداً على استفزازات خارجية حسب وكالة رويترز.
تزامناً مع زيارة وفد أمريكي.. الصين تجري تدريبات عسكرية بالقرب من تايوان
الصين تجري تدريبات حول تايوان فيما يزور وفد أمريكي الجزيرة / Others
15 أبريل 2022

قالت الصين إنها أجرت تدريبات حول تايوان اليوم الجمعة فيما يزور وفد أمريكي الجزيرة، في خطوة ذكر جيش التحرير الشعبي أنها تستهدف "الإشارات الخاطئة" التي ترسلها الولايات المتحدة.

وذكر تلفزيون الصين المركزي الرسمي نقلاً عن شي يي لو المتحدث باسم قيادة مسرح العمليات الشرقي لجيش التحرير الشعبي أن الجيش الصيني أرسل فرقاطات وقاذفات قنابل وطائرات مقاتلة إلى بحر الصين الشرقي والمنطقة المحيطة بتايوان اليوم الجمعة.

وقال شي: "هذه العملية رد على إرسال إشارات خاطئة على نحو متكرر من الولايات المتحدة بخصوص تايوان في الآونة الأخيرة".

وخلال اجتماع عقد اليوم الجمعة مع الرئيسة التايوانية تساي إينج وين قال بوب مينينديز رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأمريكي إن تايوان "بلد له أهمية عالمية" وأمنه له تداعيات على العالم بأسره.

وكان مينينديز ضمن وفد يضم ستة من أعضاء الكونغرس الأمريكي من الحزبين الجمهوري والديمقراطي يزور تايوان لإبداء الدعم لها في مواجهة الضغوط الصينية.

وتثير هذه الزيارات والإشارة إلى تايوان باعتبارها "بلداً" غضب بكين التي ترفض ذلك وتعتبر الجزيرة جزءاً من أراضيها.

ووصل الوفد الأمريكي إلى تايوان في وقت متأخر أمس الخميس قادماً من أستراليا في زيارة لم يعلن عنها تستمر يومين. وسيجتمع مع وزير خارجية تايوان جوزيف وو ووزير الدفاع تشيو كو-تشينغ.

مصدر:Reuters
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